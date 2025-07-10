11 Temmuz Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sahne senin! Mars’ın da kendi burcunda olması seni kelimenin tam anlamıyla ateşli, girişimci ve görünür kılıyor. İçindeki liderlik dürtüsü öne çıkarken, biraz da 'her şey benim istediğim gibi olsun' diyeceğin bir gün seni bekliyor. Ama unutma, bu kadar dikkat çekerken dozunda kalmak önemli.

İş yaşamında büyük adımlar atmak isteyebilirsin. Özellikle kişisel projeler, sunumlar, kendini ortaya koyacağın alanlarda bugün çok başarılı olabilirsin. Ancak egonun fazla öne çıkması ekip çalışmasını zorlaştırabilir. Cesaretin ve iddian takdir görecek ama sabırsız davranırsan kazandıklarını kaybetmen de mümkün.

Aşk hayatında ise tutkular ön planda olacak. Partnerinle yaşadığın ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma arzusu duyabilirsin. İlişkisi olmayan Aslanlar ise bugün kalabalık bir ortamda ya da sosyal medyada dikkat çeken biriyle iletişim kurabilir. Duyguların güçlü ama aynı zamanda hızlı yaşanabilir, bu yüzden bir şeyleri aceleye getirme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…