8 Temmuz Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay Balık burcunda, Satürn ile kozmik bir dansa girişiyor. Bu ikilinin el ele tutuşması, senin için ortaklı işler ve finansal sorumluluklar konusunda bir dizi ciddi meseleyi gündeme getiriyor. Belki de birlikte çalıştığın kişilerle ortaklaşa sahip olduğun kaynaklar hakkında kritik kararlar alman gereken bir döneme giriyorsundur.

Öte yandan bu dönemde kredi başvuruları sonuçlanabilir, yeni projeler için iş ortaklarıyla sözleşmeler imzalanabilir. Her an gelişmeye, yeni iş ve sorumluluklara hazır olsan iyi edersin. Para kazanmaya odaklanırsan, Ay'ın hayalperest enerjisi seni uçsuz bucaksız hayaller kurmaya teşvik ederken, Satürn'ün gerçekçi etkisi somut gerçeklerle başarıya ulaştırabilir.

Aşk hayatında ise bir tutku fırtınası kopuyor. Bugün, belki de biriyle aranda adeta psişik bir bağ oluşabilir. Tek bir bakış, bir roman dolusu hissi anlatır. Özellikle duygusal anlamda uzun süredir içine gömdüğün bir his, bugün su yüzüne çıkabilir. Kendini bu duygusal dalgaya kaptırmak isteyebilirsin ama unutma, duygular da düzen ve yapı ister. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…