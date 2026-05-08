Sevgili Akrep, bugün Merkür Boğa burcuna geçerken önüne gelen bir iş teklifinin içindeki küçük bir gariplik tüm dikkatini çekebilir. Zira bu tuhaflık gün boyu zihninde yer ederek kararını tamamen değiştirmen adına sana rehberlik edecektir. Belki de bu aşamada, sezgilerine güvenmek ve ileride yaşanacak krizleri önceden tahmin etmek odak noktan olmalıdır.

Zira bu sayede kariyer yolunda son derece temkinli ilerlerken, bir yandan da finansal güvenliğini sağlayabilirsin. Bunun için iç sesini dinleyerek attığın geri adımlardan da güç alacaksın. Aslında daha büyük bir sıçrayışın hazırlığı içerisindesin. Maddi anlamda seni huzursuz eden seçenekleri eleyerek yoluna devam edersen, hem maddi hem manevi anlamda kârlı çıkacaksın.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda birilerinin sana fazla rahat davranması sınırlarını sorgulamana neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa partnerinin laubali tavırları kalbinde bir miktar soğukluk yaratabilir. Artık sevginin sömürüldüğünü hissedersen, bu toksik bağdan kurtulmak için adım at deriz. Sen daha iyisini hak ediyorsun! Tabii bekar bir Akrep burcuysan, karşı tarafın ciddiyetten uzak yaklaşımı aradaki bağı koparmaya yetecektir. Hayal kırıklığına uğrasan da ona değmeyeceğini unutma, sen özelsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...