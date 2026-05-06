Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Uranüs kavuşumu iş birlikleri ve ortaklı projelerde gri alan bırakmayan sonuçlar getiriyor. Bir süredir devam eden belirsiz durumlar ya tamamen bitecek ya da çok daha büyük bir yatırıma dönüşecektir. Profesyonel ilişkilerinde netleşmek, enerjini daha kârlı alanlara kanalize etmeni kolaylaştıracaktır.

Maddi anlamda radikal bir temizlik veya büyüme kararı alman gerekebilir. Belirsizliklerin ortadan kalkması finansal stratejini daha sağlam bir zemin üzerine kurgulamanı sağlayacaktır. Kariyerindeki bu net duruş, güçlü iş ortaklıklarını beraberinde getirecektir.

Peki ya aşk? Güneş ve Uranüs kavuşumu partnerinin veya ilgi duyduğun kişinin daha önce fark etmediğin bir yönünü keşfetmene neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa bu keşif aranızdaki samimiyeti artırabilir. Artık ona teslim olmaya hazırsın. Tabii bekarsan, tanıştığın yeni birinin gizli kalmış derinliği seni tutkulu bir etkileşime sürükleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…