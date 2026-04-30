Sevgili Akrep, bugün Ay Kova burcuna ilerlerken kontrol ettiğin bir durumu bilinçli olarak serbest bırakma isteği duyuyorsun. Bahsi geçen yaklaşım bir kayıp değil aksine hayatında yeni başlangıçlara yer açmak adına yapılan stratejik bir hamle olacaktır. Güç tutkusunu bir kenara bırakıp özgürleşmek profesyonel anlamda seni bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır.

Her şeyi denetleme ihtiyacının seni yorduğunu idrak ettiğin an yetki devri yapmak ya da bir projeden çekilmek isteyebilirsin. Boşalan saha zihninde çok daha yaratıcı ve büyük fikirlerin doğmasına zemin hazırlar. Sergileyeceğin feragat edici tavır aslında mesleki gücünün gerçek bir göstergesi olacaktır.

Peki ya aşk? Duygusal yakınlığın ve aşkın getirdiği ağırlıktan sıyrılıp tamamen gözlem moduna geçiyorsun. İlişkin varsa partnerinle yaşanan çekişmeleri artık kişisel algılamaktan vazgeçip durumu bir sistem hatası gibi ele alarak çözeceksin. Bazen duygular yerine mantık geldiğinde kalp de özgürleşir, değil mi? Ama bekarsan sadece duygusal çekim değil, zihnini özgürleştiren ve seni kısıtlamayan ilişkilerin de peşine düşeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...