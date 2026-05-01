Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Neptün'ün açısı kariyerinde tam olarak netleşmemiş durumlardan bir anlam çıkarmaya zorlayabilir seni. Ancak bugün netlik peşinde koşmak ve her şeyi bir kalıba sokmaya çalışmak seni gereksiz yere yoracaktır. Mesleki alanda olayları olduğu gibi kabullenmek ve sisli havanın içinde süzülmeyi öğrenmek daha akılcı bir strateji olacaktır.

İş hayatındaki belirsiz süreçleri zorlamak yerine biraz geri çekilip tablonun kendiliğinden aydınlanmasını beklemelisin. Her türlü veriyi kontrol etme isteğin bugün zihnini bulandırabilir. Bırak profesyonel süreçler kendi hızında aksın; sen sadece bahsi geçen sessiz bekleyişin getireceği fırsatları kollamalısın.

Peki ya aşk? Karşındaki insanın niyetini çözmekte bir hayli zorlanabileceğin bir gündesin. Eğer bir beraberliğin varsa partnerinle aranda yoğun bir his olsa bile bahsi geçen duygunun mantıklı bir açıklaması olmayabilir. Bekarsan hissettiğin kuvvetli çekimin nedenini bulmaya çalışmak yerine sadece o anın tadını çıkarmak hayal kırıklığını engelleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...