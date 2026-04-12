Sevgili Akrep, bu hafta hayatın anlamını sorguladığın ve zihinsel sınırlarını zorladığın bir süreçtesin. Haftaya Mars ve Neptün etkisiyle başlarken bazı inançlarının sarsıldığını hissedebilirsin ama bu durum yeni bir bakış açısı kazanman için gerekli. Salıdan itibaren Koç yoğunluğuyla birlikte, bir kaşif ruhuyla yeni maceralara, yeni bilgilere ve farklı kültürlere yöneleceksin. Artık dar bir çerçeveden bakmak seni tatmin etmiyor, değil mi?

Cuma günkü Yeni Ay ise sana ruhsal bir sıçrama ve hayata bakış açını tamamen yenileme fırsatı veriyor. Venüs ve Jüpiter’in şanslı dokunuşu ise uzaklardan gelecek bir haberi veya hayatına bir anda giren vizyon sahibi birini müjdeliyor. Şimdi şansın öyle bir noktada ki, sadece istemen bile evrenin harekete geçmesi için yeterli olacak. Hayatı bir keşif yolculuğu olarak görürsen, bu dönemde kendi sınırlarını cesurca aşabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında vizyonun ve beklentilerin tamamen değişiyor. Bekar bir Akrep burcuysan, seninle sadece aynı şeyleri seven değil, aynı ufka bakan biriyle ruhsal bir çekim yaşayabilirsin. Farklılıkların getirdiği o ilgi çekici heyecan seni sarsacak. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir hayal kurmak ve bu hayal için sınırları zorlamak taptaze bir enerjiyle aşkı kucaklayacak. Şimdi, aşk için kendi sınırlarını aşmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…