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Zorluklardan Yükselen Rap Dehası: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Eminem

etiket Zorluklardan Yükselen Rap Dehası: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Eminem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 23:55

Hip-hop dünyası deyince aklımıza gelen belki de ilk isimdir Eminem. Müziği, duruşu ve başarılarıyla tüm dünyanın kalbini kazandı. Üstelik kimse tüm bunları beyaz ve fakir bir çocuğun yapacağına inanmıyordu. Eminem'in hayatının kara kutusuna gelin birlikte göz atalım.

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1. Rap onun her zaman kaçış noktasıydı!

Henüz 14 yaşındayken “M&M” takma adıyla yazdığı sözlerle freestyle yarışmalarına katılmaya başladı. Detroit’in yeraltı battle sahnesi onun ilk “sahnesi' diyebiliriz. Rakipleri onu ciddiye almıyordu ta ki Eminem'in kelimeleri bir silah gibi kullandığını görene dek.

2. Sahne adını annesinden aldı...

Eminem'in gerçek adı aslında Marshall Mathers ama sahne isminin çıkış noktası ona çocukken takılan lakabı: M&M'den geliyor. O bunu biraz daha şekillendirip “Eminem” yaptı. Tercih ettiği bu isim, tüm dünyanın kulağına mıh gibi kazındı.

3. "8 Mile" onun hayatının gerçekliğiydi.

2002'de vizyona giren 8 Mile filmi, aslında Eminem'in gerçek hayatını anlatıyor. Jimmy Smith Jr. karakteri, onun gençliğinden izler taşıyor.  Filmdeki battle sahneleri, Detroit’te katıldığı gerçek freestyle savaşlarına dayanıyor.

4. Beyaz olmak onun için bir engel değildi.

Rap kültürü Afro-Amerikan kökenli. Ve Eminem, bu kültürde başta “yabancı” görüldü. Ama onun yeteneği herkesi büyülemeye yetti.  Sadece hızlı rap yapmadı aynı zamanda duyguyu, öfkeyi ve mizahı aynı anda verdi. Bugün bile birçok rapçi onun tekniklerine çalışarak büyüyor.

5. "Rap God" sözlükleri ağlatacak kadar hızlı bir şarkı!

2013'de çıkardığı 'Rap God' şarkısı onun için bir nevi rekor denemesiydi. Şarkının bir bölümünde 15 saniyede 97 kelime söylüyor. Yani ortalama saniyede 6.5 kelime. Şarkıyı dinlerken anlamayı değil, hissetmeyi deneyin çünkü o şarkı söylerken makineli tüfeğe dönüşüyor.

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6. İlk albümü deyim yerindeyse yok sattı...

Eminem’in 1996’da çıkardığı ilk albüm Infinite, hiç satış yapamadı. Ama bu onun sonu olmadı. Eleştirileri asla ciddiye almadı onun yerine daha güçlü bir şekilde geri döndü. The Slim Shady LP (1999) albümü Grammy kazandı ve dünya çapında tanınmasını sağladı.

7. Ödüllerinden oluşan bir koleksiyonu var desek abartmayız.

Eminem’in bugüne kadar kazandığı 15 Grammy Ödülü var. Billboard listelerinde zirveye çıkan 10 albümü, milyonlarca satan single'ları, kendi plak şirketi (Shady Records)... Adeta tırnaklarını kazıya kazıya başarı merdivenlerinde yükseldi. Şimdi de yeni yeteneklerin önünü açarak destek olmaya devam ediyor.

8. Yaptığı şarkıların arkasında derin bir acı vardı.

Eminem'in babası onu küçükken terk etmişti bu yüzden annesi ile yaşıyordu. Fakat annesi ile olan ilişkisi de gergin ve iniş çıkışlıydı. 2006’da en yakın dostu Proof’un ölümünden sonra neredeyse müziği bırakma noktasına geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti. Hatta rehabilitasyona bile gitti.

9. Eminem'in kızı Hailie, onun güçlü olmasını sağlayan tek faktördü diyebiliriz.

Hailie ismine çoğu kişi Eminem'in, Mockingbird şarkısından aşinadır.  Şarkılarında defalarca yer verdiği Hailie, bugün kendi yolunu çizen başarılı bir sosyal medya fenomeni. Eminem ise ona sık sık “en büyük ilham kaynağım” diyor.

10. 50 yaşında ama hala sahnelerin tozunu attırıyor.

Yaşına bakmayın. Bugün hala sahneye çıktığında gençliğindeki Eminem'i görmeniz mümkün. “Godzilla”da yeni nesil rapçilere saniyede 11 kelimeyle taş çıkardı. Eminem gerçekten kendi başarı hikayesini yazdı.

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