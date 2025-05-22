Zorluklardan Yükselen Rap Dehası: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Eminem
Hip-hop dünyası deyince aklımıza gelen belki de ilk isimdir Eminem. Müziği, duruşu ve başarılarıyla tüm dünyanın kalbini kazandı. Üstelik kimse tüm bunları beyaz ve fakir bir çocuğun yapacağına inanmıyordu. Eminem'in hayatının kara kutusuna gelin birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Rap onun her zaman kaçış noktasıydı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sahne adını annesinden aldı...
3. "8 Mile" onun hayatının gerçekliğiydi.
4. Beyaz olmak onun için bir engel değildi.
5. "Rap God" sözlükleri ağlatacak kadar hızlı bir şarkı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlk albümü deyim yerindeyse yok sattı...
7. Ödüllerinden oluşan bir koleksiyonu var desek abartmayız.
8. Yaptığı şarkıların arkasında derin bir acı vardı.
9. Eminem'in kızı Hailie, onun güçlü olmasını sağlayan tek faktördü diyebiliriz.
10. 50 yaşında ama hala sahnelerin tozunu attırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın