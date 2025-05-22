Zorluklardan Yükselen Rap Dehası: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Eminem

Eminem'in babası onu küçükken terk etmişti bu yüzden annesi ile yaşıyordu. Fakat annesi ile olan ilişkisi de gergin ve iniş çıkışlıydı. 2006’da en yakın dostu Proof’un ölümünden sonra neredeyse müziği bırakma noktasına geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti. Hatta rehabilitasyona bile gitti.