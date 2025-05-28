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Zorla Getirilme Kararı Çıkarılmıştı: Fenerbahçeli Futbolcular Mert Müldür ve Oosterwolde Adliyede

Zorla Getirilme Kararı Çıkarılmıştı: Fenerbahçeli Futbolcular Mert Müldür ve Oosterwolde Adliyede

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 11:40

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrasında olaylar çıkmıştı ve konu yargıya intikal etmişti.

Futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dahil 5 kişinin yargılandığı davada zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Oosterwolde ve tanık Mert Müldür bugün davanın görüleceği adliyeye geldi.

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Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024'te Rams Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024'te Rams Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti.

Maç bittikten sonra olaylar yaşanmıştı. 

Savcılık, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

Mahkeme, sanık olarak yargılanan Oosterwolde ve tanık olan Mert Müldür hakkında zorla getirilme kararı çıkarmıştı.

Fenerbahçeli futbolcular adliyede.

Fenerbahçeli futbolcular adliyede.

Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin zorla getirme kararı verdiği sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür avukatlarıyla adliyeye geldi.

Davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Fenerbahçeli futbolcuların görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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