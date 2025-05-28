Zorla Getirilme Kararı Çıkarılmıştı: Fenerbahçeli Futbolcular Mert Müldür ve Oosterwolde Adliyede
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrasında olaylar çıkmıştı ve konu yargıya intikal etmişti.
Futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dahil 5 kişinin yargılandığı davada zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Oosterwolde ve tanık Mert Müldür bugün davanın görüleceği adliyeye geldi.
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Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024'te Rams Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti.
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Fenerbahçeli futbolcular adliyede.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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