Adana’da Cenazeler Karıştı: Kızı Annesini Son Kez Görmek İsteyince Fark Etti

Damat Haluk Yazıcıoğlu, hastane önünde gazetecilere, alzaymır olan kayınvalidesinin durumunun ağırlaşması üzerine söz konusu hastaneye yatışını yaptıklarını söyledi.

Kahveci'nin yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiğini belirten Yazıcıoğlu, 'Hiçbir yetkili çıkıp da yaşananlardan dolayı bizden özür dilemedi. Kendi çabalarımızla kendi imkanlarımızla bulduk cenazemizi. Allah'tan bizim cenazemizi fethi kabir olmadan bulduk. Fethi kabir sonrası daha zordu. Eğer cenazemizi bulamasaydık hakim kararı gerekliydi. Bugün buradan çıkan ve defnedilen bütün cenazelerin açılması gerekiyordu. Zaten acımız var. Bir de cenazemizi bulamayınca şok olduk. Bu ancak komedi filmlerinde olur. Başka yerde oluyor.' dedi.

Arzu Yazıcıoğlu ise yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, başkalarının aynı duruma düşmemesi için ilgili yerlere şikayette bulunduklarını söyledi.