Adana’da Cenazeler Karıştı: Kızı Annesini Son Kez Görmek İsteyince Fark Etti
Adana’da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Hülya Dudu Kahveci’nin cenazesi aynı hastanede vefat eden bir kişi ile karıştırıldı.
Olayı annesini son kez görmek isterken farkeden Hülya Dudu Kahveci’nin kızı Arzu Yazıcıoğlu ve eşi yaşananları anlattı.
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Çukurova ilçesindeki bir özel hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Hülya Dudu Kahveci öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
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“Cenazemizi kendi imkanlarımızla bulduk”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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