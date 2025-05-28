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Adana’da Cenazeler Karıştı: Kızı Annesini Son Kez Görmek İsteyince Fark Etti

Adana’da Cenazeler Karıştı: Kızı Annesini Son Kez Görmek İsteyince Fark Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 11:11

Adana’da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Hülya Dudu Kahveci’nin cenazesi aynı hastanede vefat eden bir kişi ile karıştırıldı.

Olayı annesini son kez görmek isterken farkeden Hülya Dudu Kahveci’nin kızı Arzu Yazıcıoğlu ve eşi yaşananları anlattı.

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Çukurova ilçesindeki bir özel hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Hülya Dudu Kahveci öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesindeki bir özel hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Hülya Dudu Kahveci öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Yetkililerin haber vermesi üzerine hastaneye gelen ölen kadının kızı Arzu Yazıcıoğlu ve damadı Haluk Yazıcıoğlu, kendilerine teslim edilmek istenen cenazenin annelerine ait olmadığını fark etti.

Cenazeye ulaşmak için çalışma başlatan aile üyeleri Kahveci'nin naaşının Feke ilçesine götürüldüğünü belirledi.

İsmi açıklanmayan diğer cenazenin yakınlarına ulaşılmasının ardından Hülya Dudu Kahveci'nin cenazesi kente getirilerek Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

“Cenazemizi kendi imkanlarımızla bulduk”

“Cenazemizi kendi imkanlarımızla bulduk”

Damat Haluk Yazıcıoğlu, hastane önünde gazetecilere, alzaymır olan kayınvalidesinin durumunun ağırlaşması üzerine söz konusu hastaneye yatışını yaptıklarını söyledi.

Kahveci'nin yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiğini belirten Yazıcıoğlu, 'Hiçbir yetkili çıkıp da yaşananlardan dolayı bizden özür dilemedi. Kendi çabalarımızla kendi imkanlarımızla bulduk cenazemizi. Allah'tan bizim cenazemizi fethi kabir olmadan bulduk. Fethi kabir sonrası daha zordu. Eğer cenazemizi bulamasaydık hakim kararı gerekliydi. Bugün buradan çıkan ve defnedilen bütün cenazelerin açılması gerekiyordu. Zaten acımız var. Bir de cenazemizi bulamayınca şok olduk. Bu ancak komedi filmlerinde olur. Başka yerde oluyor.' dedi.

Arzu Yazıcıoğlu ise yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, başkalarının aynı duruma düşmemesi için ilgili yerlere şikayette bulunduklarını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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