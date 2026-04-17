article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Zor Ütülenen Kıyafetler İçin 10 Çözüm

Begüm - Onedio Üyesi
17.04.2026 - 13:12

Bazı kıyafetleri ütülemek zordur... Gömlekler, pileli etekler, kumaş pantolonlar.... Peki zor ütülenen kıyafetler için bir çözüm var mı? Tabii ki! Bu içeriğimizde ütü hayatını kolaylaştırıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Nemliyken ütülemelisin.

Kumaş tamamen kuruyup sertleştiğinde kırışıklıklar liflere yerleşir ve açılması çok daha fazla güç gerektirir. Bu yüzden hafif nemli doku ısının etkisiyle çok daha hızlı şekil alır ve ütünün kumaş üzerinde yağ gibi kaymasını sağlar. Eğer kıyafetin tamamen kurumuşsa bir sprey şişesiyle su sıkarak lifleri yumuşatarak daha kolay ütüleyebilirsin.

2. Ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo serebilirsin.

Çünkü folyo ütüden gelen ısıyı emmek yerine doğrudan kıyafetin alt kısmına geri yansıtan bir reflektör görevi görür. Bu sayede kıyafetin her iki yüzü aynı anda ısınır ve tek bir hamlede çift taraflı düzleşme sağlanmış olur. Pratik ve kolay değil mi?

3. Ütü suyunun altına çok az yumuşatıcı ekleyebilirsin.

Suya karışan yumuşatıcı, buharla birlikte kumaş liflerinin derinlerine nüfuz ederek dokuyu anında gevşetir ve yumuşatır. Bu yöntem sadece zorlu izleri açmakla kalmaz aynı zamanda kıyafetlerin uzun süre ferah kokmasını da sağlar. Burada dikkat etmen gereken şey leke kalmaması için yumuşatıcı miktarını sadece birkaç damla ile sınırlı tutmaktır!

4. Kurutma makinesinden sonra makinenin içinde bekletmemelisin.

Kurutma işlemi bittikten sonra sıcak halde makinenin içinde bekleyen kıyafetler maalesef kendi ağırlıklarıyla derin ve kalıcı kırışıklıklar oluşturur... Makine sinyal verdiğinde ürünleri hemen çıkarıp silkeleyerek asmak gerçekten ütü ihtiyacını %80 oranında azaltabilir.

5. Saf pamuklu ve keten ürünleri tersten ütülemelisin.

Bu tür hassas ama inatçı dokular doğrudan yüksek ısıya maruz kaldığında parlayabilir veya renkleri matlaşabilir. Bu yüzden bu tarz ürünleri tersinden ütülemek kumaşın ön yüzündeki doku kalitesini korurken kırışıklıkların bile yüksek buharla açılmasını sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Zorlu bölgelerde buhar gücünü en yüksekte kullanmalısın.

Şok buhar özelliği inatçı liflerin arasına yüksek basınçlı nem göndererek dokuyu saniyeler içinde esnetir. Sadece sıcak tabanla baskı uygulamak yerine, buharın nemlendirme gücünden yararlanmak da özellikle kol ağızları ve yakalar gibi daha zor ütülenen kısımları hızla çözer.

7. Akıllı otomatik buhar teknolojisi ile zahmetsizce ütüleyebilirsin.

Philips Azur 8000 serisi şok buharı, 3000 watt gücü ve yeni hareket sensörü teknolojisiyle en zorlu kumaşları bile kolayca ütülemene olanak sağlar. 260 g şok buhar ile kot pantolonları ve diğer kalın kumaşları bile ütüleyebilirsin. Aynı zamanda güçlü buhar akışı sayesinde dikey şekilde de ütüleme işlemini yapabilirsin. OptimalTEMP teknolojisi ile de kumaşlarda ısı ayarı yapmana gerek kalmaz çünkü kendisi ayarlar!

8. Düğme araları ve dikiş payları için ütünün uç kısmını kullanmalısın.

Ütüyü geniş yüzeyiyle sürmek yerine, sivri ucuyla detaylara girmek kıyafetin formunun bozulmasını önler. Düğmelerin üzerinden geçmek yerine etraflarından manevra yapmak hem düğmelerin erimesini engeller hem de kumaşın büzüşmesini engeller. Biraz detay ama çok etkili bir tüyo!

9. Hassas kumaşlar için üzerine ince bir tül veya şal koyabilirsin.

Bazı kumaşlar doğrudan ısıya tepki vererek hemen deforme olabilir veya ütü tabanına yapışabilir. İşte tam da bu yüzden nemli beyaz bir tülbent, ütü ile kumaş arasında koruyucu bir kalkan oluştururken ısının homojen dağılmasını sağlar. Geleneksel ama etkili yöntemlerden biridir!

10. Ütü tabanı her zaman pürüzsüz ve temiz olmalıdır.

Taban üzerinde biriken kireç veya yanmış kumaş artıkları, ütünün kumaş üzerinde takılmasına ve yeni kırışıklıklar yaratmasına neden olur. Temiz bir taban sürtünmeyi azaltır ve ısının her noktaya eşit iletilmesini sağlayarak işini kolaylaştırır. Belirli aralıklarla sirke veya özel temizleyicilerle taban bakımı yapmayı ihmal etmemelisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın