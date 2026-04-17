Zor Ütülenen Kıyafetler İçin 10 Çözüm
Bazı kıyafetleri ütülemek zordur... Gömlekler, pileli etekler, kumaş pantolonlar.... Peki zor ütülenen kıyafetler için bir çözüm var mı? Tabii ki! Bu içeriğimizde ütü hayatını kolaylaştırıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım!
1. Nemliyken ütülemelisin.
2. Ütü masasının kılıfının altına alüminyum folyo serebilirsin.
3. Ütü suyunun altına çok az yumuşatıcı ekleyebilirsin.
4. Kurutma makinesinden sonra makinenin içinde bekletmemelisin.
5. Saf pamuklu ve keten ürünleri tersten ütülemelisin.
6. Zorlu bölgelerde buhar gücünü en yüksekte kullanmalısın.
7. Akıllı otomatik buhar teknolojisi ile zahmetsizce ütüleyebilirsin.
8. Düğme araları ve dikiş payları için ütünün uç kısmını kullanmalısın.
9. Hassas kumaşlar için üzerine ince bir tül veya şal koyabilirsin.
10. Ütü tabanı her zaman pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
