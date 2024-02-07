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Zombi Kıyameti Gerçekleştiğinde Moda Girmenizi Sağlayacak 15 Şarkı

etiket Zombi Kıyameti Gerçekleştiğinde Moda Girmenizi Sağlayacak 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 23:52

İzlediğimiz film ve dizilerden etkilenip eminim hepimiz zombi kıyameti olsa ne yapardım diye senaryolar kurmuştur.. Peki zombi kıyameti gerçekleştiğinde ne dinlemelisiniz?

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1. Lee DeWyze "Blackbird Song" as heard on The Walking Dead

2. Noisy Sunday

3. Wye Oak - Civilian (Official Video)

4. HAMMERFALL - Last Man Standing (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

5. Ain't No Grave

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6. Radical Face - The Road to Nowhere - The Family Tree: The Leaves [Official]

7. Blood on My Name

8. Coxcomb Red

9. This Old Death

10. Johnny Cash - It's All Over (Official Audio)

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11. Paris Motel - Mr. Splitfoot (In the darkest night)

12. Tom Waits - "Hold On"

13. Action Packed

14. No Doubt - Don't Speak (Official 4K Music Video)

15. Queen - Somebody To Love (Official Video)

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