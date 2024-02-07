Zombi Kıyameti Gerçekleştiğinde Moda Girmenizi Sağlayacak 15 Şarkı
Zombi Kıyameti Gerçekleştiğinde Moda Girmenizi Sağlayacak 15 Şarkı
İzlediğimiz film ve dizilerden etkilenip eminim hepimiz zombi kıyameti olsa ne yapardım diye senaryolar kurmuştur.. Peki zombi kıyameti gerçekleştiğinde ne dinlemelisiniz?
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1. Lee DeWyze "Blackbird Song" as heard on The Walking Dead
2. Noisy Sunday
3. Wye Oak - Civilian (Official Video)
4. HAMMERFALL - Last Man Standing (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
5. Ain't No Grave
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6. Radical Face - The Road to Nowhere - The Family Tree: The Leaves [Official]
7. Blood on My Name
8. Coxcomb Red
9. This Old Death
10. Johnny Cash - It's All Over (Official Audio)
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11. Paris Motel - Mr. Splitfoot (In the darkest night)
12. Tom Waits - "Hold On"
13. Action Packed
14. No Doubt - Don't Speak (Official 4K Music Video)
15. Queen - Somebody To Love (Official Video)
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