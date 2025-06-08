Ziyaretler Bittiyse Bayramda Biraz Ayakları Uzatıp Evde Takılmak İsteyenlere Film Önerileri

Tür: Romantik Komedi, Drama

Konu: Paris’te yaşayan utangaç ve hayalperest Amélie, çevresindeki insanların hayatlarına küçük ama sihirli dokunuşlarla mutluluk katmaya karar verir. Onun bu gizli iyilikleri, hem kendisi hem de başkaları için beklenmedik değişimlere yol açar. Aşkı ve mutluluğu keşfetme yolundaki bu yolculuk, sıradan hayatın ne kadar özel olabileceğini gösterir.

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus