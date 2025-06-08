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Ziyaretler Bittiyse Bayramda Biraz Ayakları Uzatıp Evde Takılmak İsteyenlere Film Önerileri

Ziyaretler Bittiyse Bayramda Biraz Ayakları Uzatıp Evde Takılmak İsteyenlere Film Önerileri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.06.2025 - 08:02

Bayramda evde olanlar ya da bayramın ilk 2 gününü ziyarete ayırıp 4 günlük tatilden geri kalan zamanı keyifli vakit geçirmek için kullanacak olanlara film önerileri ile geldik! İzlerken hem eğleneceğiniz hem düşünmeye fırsat bulacağınız bu 15 filme gelin birlikte bakalım! Aralarından hangisi favoriniz ya da bu bayram hangisini izleyeceksiniz, bize yazmayı unutmayın.

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1. Amélie (2001)

1. Amélie (2001)

Tür: Romantik Komedi, Drama

Konu: Paris’te yaşayan utangaç ve hayalperest Amélie, çevresindeki insanların hayatlarına küçük ama sihirli dokunuşlarla mutluluk katmaya karar verir. Onun bu gizli iyilikleri, hem kendisi hem de başkaları için beklenmedik değişimlere yol açar. Aşkı ve mutluluğu keşfetme yolundaki bu yolculuk, sıradan hayatın ne kadar özel olabileceğini gösterir.

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

2. The Grand Budapest Hotel (2014)

2. The Grand Budapest Hotel (2014)

Tür: Komedi, Macera

Konu: Efsanevi otel konsiyerji Gustave H., bir zengin kadının ölümünden sonra kalan değerli tabloyu korumak için maceralara atılır. Ona genç asistanı Zero da eşlik ederken, hem otelin karışık iç işleri hem de ailesel miras kavgası işleri iyice karıştırır. Film, renkli karakterler ve absürt olaylarla dolu eğlenceli bir macera sunar.

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Saoirse Ronan

3. Forrest Gump (1994)

3. Forrest Gump (1994)

Tür: Drama, Romantik

Konu: Zekası düşük ama kalbi temiz Forrest Gump, ABD’nin önemli tarihsel dönemlerinde yer alır ve birçok unutulmaz olaya tanıklık eder. Sevdiği kadın Jenny ile yaşadığı iniş çıkışlar, hayatın anlamı ve sevgi üzerine güçlü bir hikaye oluşturur. Forrest’ın naif bakışıyla hayatın karmaşıklıkları, sıcak ve dokunaklı bir şekilde aktarılır.

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

4. Paddington (2014)

4. Paddington (2014)

Tür: Aile, Komedi

Konu: Peru’dan Londra’ya gelen sevimli ayı Paddington, yeni ailesi Brownlar tarafından kabul edilir ve şehirde kendi yolunu bulmaya çalışır. Şehirde karşılaştığı zorluklar ve kötü niyetli insanlara rağmen, iyimserliği ve nezaketiyle etrafına neşe saçar. Aile ve dostluk temalarını sıcacık bir dille işler.

Oyuncular: Ben Whishaw (ses), Hugh Bonneville, Sally Hawkins

5. Chef (2014)

5. Chef (2014)

Tür: Komedi, Drama

Konu: Ünlü şef Carl Casper, restoran dünyasındaki hayal kırıklıkları sonrası kendi yemek kamyonunu açarak özgürce yemek yapmaya karar verir. Bu yolculuk sırasında ailesiyle bağlarını güçlendirirken, tutkusu ve yaratıcılığı yeniden alevlenir. Film, lezzetli yemeklerle dolu sıcak bir aile ve kendini bulma hikayesidir.

Oyuncular: Jon Favreau, Sofia Vergara, John Leguizamo

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6. About Time (2013)

6. About Time (2013)

Tür: Romantik, Drama, Fantastik

Konu: Tim, ailesindeki erkeklerin zaman yolculuğu yapabildiğini keşfeder ve bu yeteneğiyle hayatındaki aşkı ve mutluluğu daha anlamlı kılmaya çalışır. Ancak zamanla anlar ki, küçük anların değeri zaman yolculuğundan çok daha büyüktür. Film, aşk, aile ve hayatın kıymetini tatlı ve duygusal bir dille anlatır.

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

7. The Intouchables (2011)

7. The Intouchables (2011)

Tür: Komedi, Drama

Konu: Zengin ve felçli Philippe, bakımını üstlenen Driss ile sıra dışı bir dostluk kurar. Driss’in hayata bakışı Philippe’in dünyasını değiştirirken, ikisi de birbirlerinden çok şey öğrenir. Film, engellerin dostluk ve insanlık karşısında nasıl anlamsız kaldığını sıcak ve esprili bir şekilde gösterir.

Oyuncular: François Cluzet, Omar Sy

8. La La Land (2016)

8. La La Land (2016)

Tür: Müzikal, Romantik, Drama

Konu: Los Angeles’ta kariyer hayalleri peşindeki Mia ve Sebastian, birbirlerine aşık olurken, hayallerini gerçekleştirme yolunda büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalır. Müzikal dolu bu film, aşkın, tutkunun ve hayal kurmanın hayatımızdaki yerini büyüleyici sahnelerle anlatır. Hem romantik hem de hüzünlü yanlarıyla izleyenleri etkiler.

Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling

9. Little Miss Sunshine (2006)

9. Little Miss Sunshine (2006)

Tür: Komedi, Drama

Konu: Genç Olive, güzellik yarışmasına katılmak için ailesiyle birlikte küçük bir araba yolculuğuna çıkar. Yol boyunca aile üyeleri kendi sorunlarıyla yüzleşir ve birbirlerine destek olurlar. Film, ailenin anlamı ve birlikte olmanın gücü üzerine içten ve komik bir bakış sunar.

Oyuncular: Steve Carell, Toni Collette, Abigail Breslin

10. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

10. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Tür: Macera, Komedi, Dram

Konu: Sıradan hayatını hayallerle renklendiren Walter Mitty, gerçek bir maceraya atılarak hayatını değiştirmeye karar verir. Uzak diyarlara yaptığı yolculuklarda cesaretini ve kendi potansiyelini keşfeder. Film, hayallerin peşinden gitmenin ve özgürlüğün önemini vurgular.

Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig

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11. Julie & Julia (2009)

11. Julie & Julia (2009)

Tür: Biyografi, Komedi, Drama

Konu: Film, iki farklı zaman diliminde geçen iki kadının yemek ve yaşam tutkusunu anlatır. Julia Child, Fransız mutfağına olan sevgisini keşfederken, Julie Powell onun tariflerini deneyerek kendi hayatını yeniden şekillendirir. İki kadının cesareti ve tutkusu, ilham verici bir şekilde birleşir.

Oyuncular: Meryl Streep, Amy Adams

12. The Pursuit of Happyness (2006)

12. The Pursuit of Happyness (2006)

Tür: Biyografi, Drama

Konu: Chris Gardner, maddi zorluklarla boğuşurken küçük oğlu için daha iyi bir hayat kurmak adına mücadele eder. İş bulmak ve hayatını düzene sokmak için verdiği zorlu mücadele, gerçek bir başarı hikayesine dönüşür. Film, umudun ve azmin gücünü dokunaklı biçimde anlatır.

Oyuncular: Will Smith, Jaden Smith

13. Midnight in Paris (2011)

13. Midnight in Paris (2011)

Tür: Romantik Komedi, Fantastik

Konu: Yaz tatilinde Paris’e giden Gil, gece yarısı gizemli bir şekilde 1920’lerin sanatçıları ve yazarlarıyla tanıştığı büyülü bir dünyaya adım atar. Geçmişle bağ kurarken kendi hayatını ve aşka dair beklentilerini sorgular. Film, nostalji ve gerçeklik arasında büyülü bir yolculuk sunar.

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams

14. Big Fish (2003)

14. Big Fish (2003)

Tür: Fantastik, Drama

Konu: Will, babasının anlattığı abartılı hikayelerin ardındaki gerçekleri anlamaya çalışır. Babasının hayatını ve hayallerini keşfettikçe, ilişkileri yeni bir boyut kazanır. Film, aile bağları, hayal gücü ve gerçeklik arasındaki ince çizgiyi dokunaklı bir şekilde işler.

Oyuncular: Ewan McGregor, Albert Finney

15. Finding Forrester (2000)

15. Finding Forrester (2000)

Tür: Drama

Konu: Genç yazar adayı Jamal, gizemli ve eski bir yazar olan William Forrester ile beklenmedik bir dostluk kurar. Bu dostluk, Jamal’ın yazarlık yeteneğini geliştirirken ikisinin de hayatında derin izler bırakır. Film, ilham, yetenek ve dostluk temalarını güçlü şekilde anlatır.

Oyuncular: Sean Connery, Rob Brown

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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