Ziyaretler Bittiyse Bayramda Biraz Ayakları Uzatıp Evde Takılmak İsteyenlere Film Önerileri
Bayramda evde olanlar ya da bayramın ilk 2 gününü ziyarete ayırıp 4 günlük tatilden geri kalan zamanı keyifli vakit geçirmek için kullanacak olanlara film önerileri ile geldik! İzlerken hem eğleneceğiniz hem düşünmeye fırsat bulacağınız bu 15 filme gelin birlikte bakalım! Aralarından hangisi favoriniz ya da bu bayram hangisini izleyeceksiniz, bize yazmayı unutmayın.
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1. Amélie (2001)
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2. The Grand Budapest Hotel (2014)
3. Forrest Gump (1994)
4. Paddington (2014)
5. Chef (2014)
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6. About Time (2013)
7. The Intouchables (2011)
8. La La Land (2016)
9. Little Miss Sunshine (2006)
10. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
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11. Julie & Julia (2009)
12. The Pursuit of Happyness (2006)
13. Midnight in Paris (2011)
14. Big Fish (2003)
15. Finding Forrester (2000)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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