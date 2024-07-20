Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ziyaret Açılan Yıldız Sarayı’na Çağrılmayan Osmanoğlu’ndan Sitem: "İbrahim Tatlıses Olmak Gerekiyor Galiba"

Ziyaret Açılan Yıldız Sarayı’na Çağrılmayan Osmanoğlu’ndan Sitem: "İbrahim Tatlıses Olmak Gerekiyor Galiba"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 11:10

Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in torunlarından olan Orhan Osmanoğlu, ziyarete açılan Yıldız Sarayı için düzenlenen davete çağırılmadığı için sosyal medyadan sitem etti. Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor demek ki” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul’da bulunan Yıldız Sarayı, restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaret açıldı. Vatandaşlar, Yıldız Sarayı’nı ziyaret edebilecek.

İstanbul’da bulunan Yıldız Sarayı, restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaret açıldı. Vatandaşlar, Yıldız Sarayı’nı ziyaret edebilecek.

Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in torunlarından olan Orhan Osmanoğlu ise Yıldız Sarayı için yapılan davete çağırılmadığı için sosyal medyadan sitem etti.

Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in torunlarından olan Orhan Osmanoğlu ise Yıldız Sarayı için yapılan davete çağırılmadığı için sosyal medyadan sitem etti.

“Yıldız Sarayı ziyarete açılmış . Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses , Orhan Gencebay olmak lazım galiba.”

“Yıldız Sarayı ziyarete açılmış . Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses , Orhan Gencebay olmak lazım galiba.”

Osmanoğlu’nun paylaşımı 👇

Orhan Osmanoğlu’nun Yıldız Sarayı için sitemi sosyal medyada da konuşuldu 👇

Orhan Osmanoğlu’nun Yıldız Sarayı için sitemi sosyal medyada da konuşuldu 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın