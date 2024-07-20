Ziyaret Açılan Yıldız Sarayı’na Çağrılmayan Osmanoğlu’ndan Sitem: "İbrahim Tatlıses Olmak Gerekiyor Galiba"

Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in torunlarından olan Orhan Osmanoğlu, ziyarete açılan Yıldız Sarayı için düzenlenen davete çağırılmadığı için sosyal medyadan sitem etti. Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor demek ki” ifadelerini kullandı.