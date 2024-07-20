Ziyaret Açılan Yıldız Sarayı’na Çağrılmayan Osmanoğlu’ndan Sitem: "İbrahim Tatlıses Olmak Gerekiyor Galiba"
Ziyaret Açılan Yıldız Sarayı’na Çağrılmayan Osmanoğlu’ndan Sitem: "İbrahim Tatlıses Olmak Gerekiyor Galiba"
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in torunlarından olan Orhan Osmanoğlu, ziyarete açılan Yıldız Sarayı için düzenlenen davete çağırılmadığı için sosyal medyadan sitem etti. Osmanoğlu, “Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor demek ki” ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da bulunan Yıldız Sarayı, restorasyon çalışmaları sonrasında ziyaret açıldı. Vatandaşlar, Yıldız Sarayı’nı ziyaret edebilecek.
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Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid'in torunlarından olan Orhan Osmanoğlu ise Yıldız Sarayı için yapılan davete çağırılmadığı için sosyal medyadan sitem etti.
“Yıldız Sarayı ziyarete açılmış . Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses , Orhan Gencebay olmak lazım galiba.”
Osmanoğlu’nun paylaşımı 👇
Orhan Osmanoğlu’nun Yıldız Sarayı için sitemi sosyal medyada da konuşuldu 👇
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