Zeynep Bastık'la Düet Yapan Emre Aydın'a Övgü Yağdı: Sesi 20 Yılda Hiç Değişmemiş

Emre Aydın'ın 10 Ekim 2006'da yayımlanan ilk albümü Afili Yalnızlık'ta yer alan 'Belki Bir Gün Özlersin', 20 yıl sonra yeni bir düet versiyonuyla geri döndü. Şarkıyı bu kez Zeynep Bastık açıyor, Emre Aydın ise ilerleyen bölümde dahil oluyor.

X'te bir müzik yorum hesabının 6 Kasım'da paylaştığı kesit kısa sürede 5 milyon görüntülenmeyi geçti. Paylaşım 15 bin beğeni alırken altına 600'ü aşkın yorum yazıldı.

Peki dinleyiciler en çok neyi konuştu? Yorumların büyük kısmı düetin kendisinden çok Emre Aydın'ın sesine odaklandı.