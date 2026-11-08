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Zeynep Bastık'la Düet Yapan Emre Aydın'a Övgü Yağdı: Sesi 20 Yılda Hiç Değişmemiş

Zeynep Bastık'la Düet Yapan Emre Aydın'a Övgü Yağdı: Sesi 20 Yılda Hiç Değişmemiş

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 13:24
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Emre Aydın ile Zeynep Bastık, 2006'nın unutulmaz şarkılarından 'Belki Bir Gün Özlersin'i düet olarak yeniden seslendirdi. X'te paylaşılan kesit kısa sürede 5 milyon görüntülenmeyi aştı. Yorumların büyük kısmı ise düetten çok Emre Aydın'ın 20 yılda hiç değişmeyen sesine odaklandı.

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"Belki Bir Gün Özlersin" düeti tek bir paylaşımla 5 milyon görüntülenmeyi aştı

"Belki Bir Gün Özlersin" düeti tek bir paylaşımla 5 milyon görüntülenmeyi aştı

Emre Aydın'ın 10 Ekim 2006'da yayımlanan ilk albümü Afili Yalnızlık'ta yer alan 'Belki Bir Gün Özlersin', 20 yıl sonra yeni bir düet versiyonuyla geri döndü. Şarkıyı bu kez Zeynep Bastık açıyor, Emre Aydın ise ilerleyen bölümde dahil oluyor.

X'te bir müzik yorum hesabının 6 Kasım'da paylaştığı kesit kısa sürede 5 milyon görüntülenmeyi geçti. Paylaşım 15 bin beğeni alırken altına 600'ü aşkın yorum yazıldı.

Peki dinleyiciler en çok neyi konuştu? Yorumların büyük kısmı düetin kendisinden çok Emre Aydın'ın sesine odaklandı.

Dinleyiciler Emre Aydın'ın sesinin 20 yılda hiç değişmediğini fark etti

Dinleyiciler Emre Aydın'ın sesinin 20 yılda hiç değişmediğini fark etti
twitter.com

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twitter.com

Şarkı bir kuşağı lise ve üniversite yıllarına götürdü.

Şarkı bir kuşağı lise ve üniversite yıllarına götürdü.
twitter.com

Düet, pek çok kişi için bir nostalji yolculuğuna dönüştü. 'Lise yıllarım, ergenliğim merhaba' yazan bir kullanıcının paylaşımı yüzlerce beğeni topladı.

Kimi okul servisinin en arka koltuğunda kablolu kulaklıkla dinlediği günleri, kimi Kadıköy vapurunda discman'le geçen üniversite yıllarını hatırladı. Şarkıdaki 'Bin bıçak var sırtımda' dizesi de yeniden paylaşılmaya başlandı.

Bir hayran ise Emre Aydın'ın 'bitti' diyenlere yanıt olarak sanatçının Nisan 2027'deki Ankara konserinin şimdiden büyük ölçüde dolduğunu öne sürdü.

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"Emre Aydın şarkılarını sadece Emre Aydın söylesin"

"Emre Aydın şarkılarını sadece Emre Aydın söylesin"
twitter.com

Övgülerin yanında düetin kendisi tartışma yarattı. En çok tekrar eden yorum 'Emre Aydın şarkılarını sadece Emre Aydın söylesin' oldu. 

Öte yandan düeti beğenenler de sessiz kalmadı. Bir kullanıcı Zeynep Bastık'ın 'aldığı her şarkıyı jilet gibi sunmayı başardığını' yazarken, bir diğeri düetin 'doğru bir işbirliği' olduğunu savundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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