Zeynep Bastık'la Düet Yapan Emre Aydın'a Övgü Yağdı: Sesi 20 Yılda Hiç Değişmemiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Emre Aydın ile Zeynep Bastık, 2006'nın unutulmaz şarkılarından 'Belki Bir Gün Özlersin'i düet olarak yeniden seslendirdi. X'te paylaşılan kesit kısa sürede 5 milyon görüntülenmeyi aştı. Yorumların büyük kısmı ise düetten çok Emre Aydın'ın 20 yılda hiç değişmeyen sesine odaklandı.
"Belki Bir Gün Özlersin" düeti tek bir paylaşımla 5 milyon görüntülenmeyi aştı
Dinleyiciler Emre Aydın'ın sesinin 20 yılda hiç değişmediğini fark etti
👇
Şarkı bir kuşağı lise ve üniversite yıllarına götürdü.
👇
👇
"Emre Aydın şarkılarını sadece Emre Aydın söylesin"
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın