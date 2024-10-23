Zengin Olmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Zengin Olmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Hayallerindeki yaşamı gerçekleştirmek ve finansal özgürlüğe ulaşmak için hangi kaynaklara ve stratejilere ihtiyacın olduğunu merak mı ediyorsun? Bu test, zenginliğe giden yolda hangi unsurların senin için önemli olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. 👇
Not: Bu test tamamen eğlence amacıyla hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.
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1. İlk sorumuzla başlayalım, senin bu hayattaki hedefin ne?
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2. Aşağıdaki para kaynaklarından hangisi seni daha çok mutlu ederdi?
3. Bir gün zengin olacağını hissediyor musun?
4. Daha önce hiç iş kurdun mu?
5. Söz konusu para kazanmak olduğunda risk alma konusunda ne kadar cesaretlisin, puanlar mısın?
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