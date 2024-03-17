Zeki Demirkubuz'un "Hayat" Filmi Nürnberg Film Festivali'nde En İyi Film Ödülünü Kazandı!
Zeki Demirkubuz'un "Hayat" Filmi Nürnberg Film Festivali'nde En İyi Film Ödülünü Kazandı!
Zeki Demirkubuz'un yönettiği 'Hayat' filmi, Nürnberg Film Festivali'nde 'En İyi Uzun Film' ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
28. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, büyük bir ilgiyle sona erdi. 8 Mart Cuma günü başlayan festival, Türkiye ve Almanya'dan gelen 70'ten fazla sanatçı ve sinema sektörü uzmanını ağırlayarak 59 etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Festival kapsamında 7 bine yakın seyirci film gösterimleri ve söyleşilere yoğun ilgi gösterdi. Festivalde toplam 10 ödül dağıtılırken toplam ödül miktarı 12 bin Euro oldu.
Ödül töreni Festival Başkanı Adil Kaya'nın sunumu, Ayten Akyıldız ve Sinem İlterli'nin organizasyonu ile gerçekleşti.
Yarışmanın jürisinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu törende jüri üyeleri ile birlikte sahneye çıkarak kazanan filmlere dair gerekçeli kararları okudu.
Festivalde Zeki Demirkubuz’un yönettiği “Hayat” filmi En İyi Uzun Film ve Büyük Jüri Ödülü olmak üzere iki ödüle layık görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Selen Kurtaran “Cam Perde” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken Serkan Kaya ise “Was von der Liebe bleibt” (Aşktan Geriye Kalan) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Seyircilerin en çok oy verdiği Veit Helmer’in yönetmenliğindeki “Gondola” (Teleferik) filmi Seyirci Ödülü’nü kazandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın