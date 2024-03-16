Ryan Gosling'in Yeni Aksiyon Komedi Filmi Etkileyici Bir Guinness Dünya Rekoru Kırdı!
Ryan Gosling'in Yeni Aksiyon Komedi Filmi Etkileyici Bir Guinness Dünya Rekoru Kırdı!
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Ryan Gosling'in başrolünde olduğu, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken "The Fall Guy" filmi Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.
Los Angeles'ta düzenlenen bir özel gösterim sırasında film ekibi ve başrol oyuncularından Ryan Gosling ile Emily Blunt, dublör Logan Holladay'a arabayla en fazla takla atmayı gerçekleştirdiği için Guinness Dünya Rekoru ödülünü verdi.
Universal Studios'un açıklamasına göre bu rekor denemesi bir aracın altına monte edilen özel bir mekanizma sayesinde gerçekleşti. Belirli bir hızda tetiklenen bu mekanizma aracın bir dizi takla atarak top gibi yuvarlanmasını sağladı.
Dublör Logan Holladay, bu rekor denemesinde tam sekiz buçuk takla ile eski rekoru geride bıraktı. Daha önceki rekor "Casino Royale" filminin çekimlerinde yedi takla atan dublör Adam Kirley tarafından kırılmıştı.
Holladay kariyerinde "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Nope" ve "Logan" gibi filmlerde de dublörlük yaparak tecrübesini kanıtlamış bir isim.
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The Fall Guy, 1981-1986 yılları arasında yayınlanan aynı adlı TV dizisinden uyarlanmış bir film. Ryan Gosling filmde ortadan kaybolan bir film yıldızının peşine düşen emekli bir dublörü canlandırıyor.
Kadrosunda Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Hannah Waddingham ve Winston Duke gibi isimlerin yer aldığı The Fall Guy, 3 Mayıs’ta sinemalarda yerini alacak.
The Fall Guy filminde Guinness Rekorlar Kitabı'na girilen anı buradan izleyebilirsiniz. 👇
The Fall Guy filminin fragmanını ise buradan izleyebilirsiniz. 👇
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