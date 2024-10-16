Zeki Demirkubuz'dan Ünlü Görünce 'Telefonuna Sarılanlara' Ayar Niteliğinde Paylaşım!

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, filmleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve sosyal hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Aramızdan biri gibi yaptığı paylaşımlarla konuşulan ünlü yönetmen, bu kez de kendisini görünce telefonuna sarılanlara yüklendi.