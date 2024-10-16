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Zeki Demirkubuz'dan Ünlü Görünce 'Telefonuna Sarılanlara' Ayar Niteliğinde Paylaşım!

Zeki Demirkubuz'dan Ünlü Görünce 'Telefonuna Sarılanlara' Ayar Niteliğinde Paylaşım!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 22:39

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, filmleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve sosyal hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Aramızdan biri gibi yaptığı paylaşımlarla konuşulan ünlü yönetmen, bu kez de kendisini görünce telefonuna sarılanlara yüklendi.

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Türk sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, yaptığı filmler kadar sosyal hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Türk sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, yaptığı filmler kadar sosyal hayatı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Futbola olan düşkünlüğüyle de bilinen Demirkubuz, Beşiktaş maçlarında ve hatta halı sahalarda her an karşımıza çıkabilecek biri.

Futbola olan düşkünlüğüyle de bilinen Demirkubuz, Beşiktaş maçlarında ve hatta halı sahalarda her an karşımıza çıkabilecek biri.

Hal böyle olunca da hayranları kendisini gördüğünde sık sık fotoğraf çekilmek istiyorlar.

Hal böyle olunca da hayranları kendisini gördüğünde sık sık fotoğraf çekilmek istiyorlar.

Bu duruma dertlenen Zeki Demirkubuz, yaptığı paylaşımla hayranlarına dert yandı.

Bu duruma dertlenen Zeki Demirkubuz, yaptığı paylaşımla hayranlarına dert yandı.

Ne dersiniz, sizce haklı mı?

Ne dersiniz, sizce haklı mı?
twitter.com

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