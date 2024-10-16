Biri 30, Diğeri 60'lı Yaşlarda! Netflix'teki 'Aşkın Gerçek Yüzü'nü İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Giacomo Gianniotti ve Monica Guerritore isimli oyuncuların başrolleri paylaştığı 'Aşkın Gerçek Yüzü' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Yayına girdiği ilk hafta ise çok izlendi. Peki Netflix izleyicileri dizi hakkında neler söyledi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.