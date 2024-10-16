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Biri 30, Diğeri 60'lı Yaşlarda! Netflix'teki 'Aşkın Gerçek Yüzü'nü İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Biri 30, Diğeri 60'lı Yaşlarda! Netflix'teki 'Aşkın Gerçek Yüzü'nü İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 18:29

Giacomo Gianniotti ve Monica Guerritore isimli oyuncuların başrolleri paylaştığı 'Aşkın Gerçek Yüzü' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Yayına girdiği ilk hafta ise çok izlendi. Peki Netflix izleyicileri dizi hakkında neler söyledi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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İtalyanca orijinal adı 'Inganno' olan 'Aşkın Gerçek Yüzü' mini dizisi 9 Ekim tarihinde Netflix'te gösterime girdi.

İtalyanca orijinal adı 'Inganno' olan 'Aşkın Gerçek Yüzü' mini dizisi 9 Ekim tarihinde Netflix'te gösterime girdi.

Zengin bir kadının kendisinden genç bir adama aşık olmasını konu alan dizi geleneklerden tutun da aile dengelerine kadar pek çok temayı işliyor ve sırlarla dolu bir ilişkiyi ekranlara yansıtıyor.

Zengin bir kadının kendisinden genç bir adama aşık olmasını konu alan dizi geleneklerden tutun da aile dengelerine kadar pek çok temayı işliyor ve sırlarla dolu bir ilişkiyi ekranlara yansıtıyor.

Dizi aynı zamanda Akdeniz kültüründeki annelik tanımına da meydan okuyor. 'Aşkın Gerçek Yüzü'nde başrolleri Giacomo Gianniotti ve Monica Guerritore paylaşıyor.

Dizi aynı zamanda Akdeniz kültüründeki annelik tanımına da meydan okuyor. 'Aşkın Gerçek Yüzü'nde başrolleri Giacomo Gianniotti ve Monica Guerritore paylaşıyor.

Peki izleyenler 6 bölümden oluşan bu mini dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin yorumlara birlikte bakalım.

Peki izleyenler 6 bölümden oluşan bu mini dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin yorumlara birlikte bakalım.

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