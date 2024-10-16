Biri 30, Diğeri 60'lı Yaşlarda! Netflix'teki 'Aşkın Gerçek Yüzü'nü İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Biri 30, Diğeri 60'lı Yaşlarda! Netflix'teki 'Aşkın Gerçek Yüzü'nü İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
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İtalyanca orijinal adı 'Inganno' olan 'Aşkın Gerçek Yüzü' mini dizisi 9 Ekim tarihinde Netflix'te gösterime girdi.
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Zengin bir kadının kendisinden genç bir adama aşık olmasını konu alan dizi geleneklerden tutun da aile dengelerine kadar pek çok temayı işliyor ve sırlarla dolu bir ilişkiyi ekranlara yansıtıyor.
Dizi aynı zamanda Akdeniz kültüründeki annelik tanımına da meydan okuyor. 'Aşkın Gerçek Yüzü'nde başrolleri Giacomo Gianniotti ve Monica Guerritore paylaşıyor.
Peki izleyenler 6 bölümden oluşan bu mini dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin yorumlara birlikte bakalım.
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