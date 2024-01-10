Zeka Seviyesi Günden Güne Düşüyor: 1960'ların Lise Mezunları Bugün Üniversite Mezunlarıyla Aynı IQ'ya Sahip

İnsanlık tarihinde zeka seviyesi konusunda yaşanan düşüş, günümüzde daha belirgin bir hal almış durumda. 1960'lı yıllarda lise mezunu olan bireylerin zeka seviyeleri, bugünün üniversite mezunlarıyla eşdeğer seviyede bulunuyor.

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