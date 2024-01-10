Zeka Seviyesi Günden Güne Düşüyor: 1960'ların Lise Mezunları Bugün Üniversite Mezunlarıyla Aynı IQ'ya Sahip
Zeka Seviyesi Günden Güne Düşüyor: 1960'ların Lise Mezunları Bugün Üniversite Mezunlarıyla Aynı IQ'ya Sahip
Kaynak: https://www.frontiersin.org/articles/...
İnsanlık tarihinde zeka seviyesi konusunda yaşanan düşüş, günümüzde daha belirgin bir hal almış durumda. 1960'lı yıllarda lise mezunu olan bireylerin zeka seviyeleri, bugünün üniversite mezunlarıyla eşdeğer seviyede bulunuyor.
Detaylara gelin birlikte bakalım!
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Bildiğiniz üzere ülkemiz de dahil olmak üzere üniversitelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu da üniversite mezunu olmayı çok daha kolay bir hale getiriyor.
Hatta günümüzde üniversite mezunu olmak eski dönemlerde liseden mezun olmaktan bile daha kolay.
İlk bakışta üniversite sayılarının artması ve mezun sayısının çoğalması faydalı gibi gözükse de işler hiç de dışarıdan göründüğü gibi değil.
Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar insanlık tarihinde zeka seviyesinin sürekli olarak düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor.
Genel bilgilere göre üniversite öğrencilerinin ortalama IQ'su 115 ile 130 puan arasındadır. Yani bu puanlar genel nüfusun ortalama IQ'sundan önemli ölçüde daha yüksektir.
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Ancak daha yeni IQ verileri incelendiğinde ABD'de 1960 yıllarında lise mezunu olan kişilerin günümüzde üniversite mezunu olan kişilerle aynı IQ ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Aynı şekilde bugün yüksek lisans öğrencilerinin IQ ortalaması da üniversite mezunlarından daha düşüktür.
Bu durumun sebebi son 80 yılda eğitim kazanımının artmasıdır. Çünkü günümüzde üniversiteden mezun olmak 1940'lı yıllarda liseyi tamamlamaktan daha basittir.
Uttl, Gibson ve Violo'nun yaptığı araştırma sonucunda bugün lisans öğrencilerinin ortalama 102 IQ puanına sahip olduğu ve bu ortalamanın her yıl 0,2 IQ puanı düştüğü görülmektedir.
Bu durumun temel sebebi olarak üniversite sayılarının sürekli olarak artmasını ve üniversitelere öğrenci alımında kaliteli bir sistem kullanılmamasını gösterebiliriz.
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Sizce eğitim seviyesi arttıkça IQ ortalamasının düşme nedeni ne olabilir? Yorumlarda buluşalım!
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