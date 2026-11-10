Herkesin Tanıdığı Kırmızı Yapraklı Atatürk Çiçeğine Neden Bu İsim Verildi?

Sosyal medyada ve köşe yazılarında sık sık tekrarlanan hikaye şöyle: ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden 'Kirk Landin' adlı bir profesör, laboratuvarında kırmızı renkli yeni bir çiçek geliştirir. Çiçeğe isim ararken Türkiye'de Atatürk'le tanışmış başka bir profesör 'Gazi Atatürk' adını önerir. İsim resmen tescil edilir ve çiçek bütün dünyada bu adla üretilip satılmaya başlar.

Anlatının farklı versiyonları var. Bazıları tarihi 1933 olarak veriyor. Kimi tanışmanın Tarsus Koleji'nde, kimi Kayseri'de geçtiğini söylüyor. Neredeyse hepsi de 'Dünyada adı bir çiçeğe verilen başka lider yok' cümlesiyle bitiyor.

Hikâyenin dayanağı gerçekten de eski bir gazete haberi. Ama haberin kendisine bakınca ayrıntıların epey farklı olduğu görülüyor.