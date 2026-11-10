Herkesin Tanıdığı Kırmızı Yapraklı Atatürk Çiçeğine Neden Bu İsim Verildi?
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Anlatılan hikâye: Bir profesör, bir laboratuvar ve "Gazi Atatürk"
1935'teki haberlerde poinsettia adı geçmiyor, çiçek de kırmızı değil
Bitkinin hikâyesi 1930'lardan çok daha eski
Poinsettia adı bir ABD'li diplomattan geliyor
Adı nereden gelirse gelsin, Türkiye'de Atatürk'le özdeşleşti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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