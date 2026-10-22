2027 Yılının Çiçeği Belli Oldu: Ne Gül Ne Papatya, Seçilen Bitkinin Hikâyesi Bambaşka

Sarı çayır sedefotunu diğer pek çok bitkiden ayıran özelliklerden biri, su baskınlarına uyum sağlayabilmesi. Nehirlerin taşmasıyla zaman zaman su altında kalan bölgelerde yetişebilen bitki, bu doğal koşullara oldukça dayanıklı. Hatta tohumları suyun yardımıyla başka kıyılara taşınabiliyor ve uygun koşullar oluştuğunda yeni bitkiler yetişebiliyor.

Ancak suya dayanıklı olması, sarı çayır sedefotunun tehlikelerden etkilenmediği anlamına gelmiyor. Nehir yataklarının değiştirilmesi, sulak alanların kurutulması ve doğal taşkın bölgelerinde yapılaşmanın artması, bitkinin yaşam alanlarını daraltıyor. Bu nedenle tür, Almanya’nın Kırmızı Listesi’nde ön uyarı kategorisinde bulunuyor. Yani henüz en yüksek tehdit kategorilerinden birinde yer almasa da doğal yaşam alanlarının kaybı nedeniyle yakından takip edilmesi gerekiyor.