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2027 Yılının Çiçeği Belli Oldu: Ne Gül Ne Papatya, Seçilen Bitkinin Hikâyesi Bambaşka

2027 Yılının Çiçeği Belli Oldu: Ne Gül Ne Papatya, Seçilen Bitkinin Hikâyesi Bambaşka

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 15:11
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Her yıl birbirinden farklı bitkiler, doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek amacıyla yılın çiçeği seçiliyor. Almanya’da 1980 yılından bu yana sürdürülen bu geleneğin 2027 yılı için kazananı da açıklandı. Gül, papatya veya orkide gibi herkesin yakından tanıdığı çiçeklerin aksine bu kez pek bilinmeyen bir bitki tercih edildi. Loki Schmidt Vakfı, 2027 yılının çiçeğini sarı çayır sedefotu olarak duyurdu. Üstelik 1,5 metreye kadar uzayabilen bu bitkinin seçilmesinin ardında yalnızca görünüşü değil, doğanın korunması açısından önemli bir neden bulunuyor.

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2027 Yılının Çiçeği Sarı Çayır Sedefotu Seçildi

2027 Yılının Çiçeği Sarı Çayır Sedefotu Seçildi

Almanya’da faaliyet gösteren Loki Schmidt Vakfı, 2027 yılının çiçeği olarak bilimsel adı Thalictrum flavum olan sarı çayır sedefotunu belirledi. Özellikle nehir kıyılarında, sulak çayırlarda ve taşkın ovalarında yetişen bu bitki, sarı çiçekleriyle tanınıyor. Düğünçiçeğigiller ailesine ait olan tür, normal koşullarda 50 ila 110 santimetre arasında büyürken uygun ortamlarda 1,5 metre yüksekliğe ulaşabiliyor.

Haziran ve ağustos ayları arasında çiçek açan sarı çayır sedefotunun görünüşü de oldukça farklı. Bitkinin üst kısmında yüzlerce küçük çiçek bir araya geliyor ve sarı renkli, gösterişli bir görüntü oluşturuyor. Ancak bu rengin asıl kaynağı çiçek yaprakları değil, üzerindeki sarı polen keseleri. Bitki nektar üretmese de polenleri sayesinde bazı yabani arılar, böcekler ve çiçek sinekleri için besin kaynağı olabiliyor.

Sel Sularına Dayanabiliyor Ancak Yaşam Alanları Giderek Azalıyor

Sel Sularına Dayanabiliyor Ancak Yaşam Alanları Giderek Azalıyor

Sarı çayır sedefotunu diğer pek çok bitkiden ayıran özelliklerden biri, su baskınlarına uyum sağlayabilmesi. Nehirlerin taşmasıyla zaman zaman su altında kalan bölgelerde yetişebilen bitki, bu doğal koşullara oldukça dayanıklı. Hatta tohumları suyun yardımıyla başka kıyılara taşınabiliyor ve uygun koşullar oluştuğunda yeni bitkiler yetişebiliyor.

Ancak suya dayanıklı olması, sarı çayır sedefotunun tehlikelerden etkilenmediği anlamına gelmiyor. Nehir yataklarının değiştirilmesi, sulak alanların kurutulması ve doğal taşkın bölgelerinde yapılaşmanın artması, bitkinin yaşam alanlarını daraltıyor. Bu nedenle tür, Almanya’nın Kırmızı Listesi’nde ön uyarı kategorisinde bulunuyor. Yani henüz en yüksek tehdit kategorilerinden birinde yer almasa da doğal yaşam alanlarının kaybı nedeniyle yakından takip edilmesi gerekiyor.

Yılın Çiçeği Seçilmesinin Ardında Önemli Bir Mesaj Var

Yılın Çiçeği Seçilmesinin Ardında Önemli Bir Mesaj Var

Loki Schmidt Vakfı’nın sarı çayır sedefotunu seçmesindeki temel amaç, sulak alanların korunmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak. Vakfın yılın çiçeği projesinden sorumlu yöneticisi André Palm, taşkın ovalarının çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yaptığını ve bu bölgelerin doğal dengesinin korunması gerektiğini vurguluyor. Palm’ın paylaştığı bilgilere göre Orta Avrupa’daki türlerin yaklaşık üçte biri, taşkın ovaları gibi sınırlı alanlarda yaşayabiliyor.

Bu bölgelerin önemi yalnızca bitki ve hayvanlarla sınırlı değil. Nehirlerin doğal olarak taşabildiği geniş alanlar, aşırı yağışlarda suyun yayılmasına yardımcı oluyor ve bazı bölgelerde taşkınların etkisini azaltabiliyor. Ayrıca suyun toprak tarafından tutulması, yeraltı su kaynaklarının beslenmesine katkı sağlıyor. Vakıf, bu nedenle nehirlerin doğal akışını korumanın hem canlı çeşitliliği hem de iklim değişikliğine uyum açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Yılın Çiçeği Geleneği 1980 Yılından Beri Devam Ediyor

Yılın Çiçeği Geleneği 1980 Yılından Beri Devam Ediyor

Almanya’da yılın çiçeği seçimi, 1980 yılında biyolog Loki Schmidt tarafından başlatıldı. Eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt’in eşi olan Loki Schmidt, bu girişimle nadir görülen yabani bitkilere ve onların yaşam alanlarına dikkat çekmeyi amaçladı. O tarihten bu yana her yıl farklı bir bitki seçiliyor ve türün karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar kamuoyuyla paylaşılıyor.

2026 yılında yılın çiçeği olarak tarla hezareninin (Consolida regalis) seçildiği kampanyada, tarım alanlarında azalan bitki çeşitliliğine dikkat çekilmişti. 2027 yılında ise sarı çayır sedefotu aracılığıyla nehirlerin, sulak çayırların ve taşkın ovalarının korunması gerektiği anlatılacak. Böylece bu küçük ve narin görünümlü bitki, bir yıl boyunca çok daha geniş bir doğal yaşam alanının simgesi olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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