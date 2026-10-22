2027 Yılının Çiçeği Belli Oldu: Ne Gül Ne Papatya, Seçilen Bitkinin Hikâyesi Bambaşka
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Her yıl birbirinden farklı bitkiler, doğal yaşamın korunmasına dikkat çekmek amacıyla yılın çiçeği seçiliyor. Almanya’da 1980 yılından bu yana sürdürülen bu geleneğin 2027 yılı için kazananı da açıklandı. Gül, papatya veya orkide gibi herkesin yakından tanıdığı çiçeklerin aksine bu kez pek bilinmeyen bir bitki tercih edildi. Loki Schmidt Vakfı, 2027 yılının çiçeğini sarı çayır sedefotu olarak duyurdu. Üstelik 1,5 metreye kadar uzayabilen bu bitkinin seçilmesinin ardında yalnızca görünüşü değil, doğanın korunması açısından önemli bir neden bulunuyor.
2027 Yılının Çiçeği Sarı Çayır Sedefotu Seçildi
Sel Sularına Dayanabiliyor Ancak Yaşam Alanları Giderek Azalıyor
Yılın Çiçeği Seçilmesinin Ardında Önemli Bir Mesaj Var
Yılın Çiçeği Geleneği 1980 Yılından Beri Devam Ediyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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