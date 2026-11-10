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Ölmeyen Fikirlerin Anatomisi

etiket Ölmeyen Fikirlerin Anatomisi

Duygu Özkan Kılıç
Duygu Özkan Kılıç - yazio
10.11.2026 - 11:14
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10 Kasım 1938. Saat 09.05

Ölüm, bir insanın biyografisini tamamlarken, düşüncelerin zamanla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor... ve tarihin kendisine meydan okuduğu düşünsel mirasa yeni bir gerçeklik kazandırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 88 yıl ve sevgimi derinleştiren şey, tarihsel bir uzaklık değil; bir insanın kendi zamanının dışına çıkan, çağları aşan varoluşuna duyduğum sonsuz hayranlık ve minnettarlık.

İşte bu yüzden ölmeyen fikirlerin anatomisini anlamak adına hep yeniden tutunduğum yer, Atatürk ve ölmedi, ölemez fikirleri…

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Aklın ve bilimin rehberliğine inandığımızda fikirler ölümsüzleşir.

Aklın ve bilimin rehberliğine inandığımızda fikirler ölümsüzleşir.

Atatürk imzalı duvarlarda gördüğümüz yazıları okuyun. Temel referansları her zaman akıl ve bilim…

yani kabul, soru sorma cesaretini; 

ezber anlamayı, 

normalleştirilenler gelişimi aramayı gerektiriyor. 

Bugünümüz o kadar hızlı, o kadar teknolojik ve bilimsel dönüşümle yeniden yenidenliklerle dolu ki, Atatürk’ün akıl ve bilim odağı yani “aklın özgürlüğüne verdiği değer” de ölmeyen fikirlerin anatomisini doğrudan tanımlıyor.

Bu nedenle; insanın düşünme özgürlüğünü ve sorgulama yetisini cesaretlendiren fikirler ölmez. Yalnızca bir çağın modernleşme ihtiyacından kaynaklanmayan, dogmalardan kurtulan, akıl ve bilimin egemenliğindeki fikirler ölmez.

Kendi döneminin sorunlarına, sonraki zamanların düşünsel meselelerini de ortaya koyarak cevap üreten fikirler ölmez.

Kendi döneminin sorunlarına, sonraki zamanların düşünsel meselelerini de ortaya koyarak cevap üreten fikirler ölmez.

Atatürk’ün düşünsel derinliğinde çok çarpıcı bir katmanla karşılaşıyoruz; bir insanın hem kendi zamanının sorunlarına cevap bulma yetkinliği hem de geleceği hangi fikirler üzerine kurabileceğine dair sunduğu düşünme sistemini kavradığımızda bir fikrin nasıl ölümsüzleştiğini anlıyoruz; çünkü takvim tarihi içinde yaşama sınırlarını, tarihin düşünme biçimini değiştirerek ölümsüzleştiriyor Atatürk.

Bu yüzden bir fikir ölümsüzse geçmişin güvenli mesafesinde kalmaz, yüzleşmenin çarpan etkisindeki mesafesini azaltır. Ölmeyen fikir yıllar sonra da sorular üretebilendir.

Nedeni bağımsızlık, nasılı eğitim olan fikirler ölmez.

Nedeni bağımsızlık, nasılı eğitim olan fikirler ölmez.

Düşünsel zeminde

Bağımsızlığın bir irade meselesi, 

Cumhuriyet’in yurttaşlık bilinci, 

eğitimin ise zihinsel özgürleşmenin ana koşulu olarak bize emanet eden Atatürk, 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' sözüyle kendi geleceğimizin üzerinde söz sahibi olmamızın tarihsiz kararını ifade etmiştir.

Bağımsızlığın kalıcılığını düşünebilme özgürlüğüyle, 

dünyayı algılama kapasitesini eğitimle,

 toplumsal gelişimi gençliğe seslenişle bağdaştıran Atatürk, geleceğe duyduğu güven ve bizlere koruma sorumluluğuyla  miras bıraktığı Cumhuriyetle ölmeyen fikrin kendisidir.

Bu yüzden ölmeyen fikir nedir sorusunu Ata’mızın izinden cevaplamalıyız.

Fikir;

  • insan ömrüne sığmayandır.

  • henüz sorulmamış sorunun saklı ihtimalidir.

  • toplumsal itiraz cesaretidir.

  • zihinde yaşayan ortak bilinçtir.

  • her çağda yeniden anlam kazanan başlangıçtır.

  • yeniden düşünen her zihinle yeniden doğandır.

Evet, Atatürk fikri, ölmeyen fikirlerin anatomisidir.

Atatürk’ün yaşamıyla başlayan, bugün zihinlerde yeni anlamlar kazanarak özgürleştirdiğimiz ölmeyen fikirlerimize ve Mustafa Kemal Atatürk'le minnetle...

Ölmedin, ölemezsin…

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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