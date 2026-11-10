Ölmeyen Fikirlerin Anatomisi

10 Kasım 1938. Saat 09.05

Ölüm, bir insanın biyografisini tamamlarken, düşüncelerin zamanla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor... ve tarihin kendisine meydan okuduğu düşünsel mirasa yeni bir gerçeklik kazandırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 88 yıl ve sevgimi derinleştiren şey, tarihsel bir uzaklık değil; bir insanın kendi zamanının dışına çıkan, çağları aşan varoluşuna duyduğum sonsuz hayranlık ve minnettarlık.

İşte bu yüzden ölmeyen fikirlerin anatomisini anlamak adına hep yeniden tutunduğum yer, Atatürk ve ölmedi, ölemez fikirleri…