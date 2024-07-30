Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması: "Hiçbir Zaman O İçimdeki Işığı Kaybetmedim"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan oyuncularından Zehra Güneş, Voleybolun Sesi'ne verdiği özel röportajda uzun zamandır süren sakatlığına dair açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, kendini çok iyi hissettiğini ifade etti.