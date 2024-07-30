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Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması: "Hiçbir Zaman O İçimdeki Işığı Kaybetmedim"

Zehra Güneş'ten Sakatlık Açıklaması: "Hiçbir Zaman O İçimdeki Işığı Kaybetmedim"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 16:44

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın öne çıkan oyuncularından Zehra Güneş, Voleybolun Sesi'ne verdiği özel röportajda uzun zamandır süren sakatlığına dair açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, kendini çok iyi hissettiğini ifade etti.

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C Grubu'nda yer aldığı Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenmeyi başaran Filenin Sultanları, yine tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

C Grubu'nda yer aldığı Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yenmeyi başaran Filenin Sultanları, yine tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
cdnuploads.aa.com.tr

2-0 geriden gelip kazanılan maça Vargas, Ebrar ve Hande'nin katkısı damga vururken gözler bir yandan da Milletler Ligi'nde dizinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle maçı kenardan takip eden Zehra Güneş'i aradı.

2-0 geriden gelip kazanılan maça Vargas, Ebrar ve Hande'nin katkısı damga vururken gözler bir yandan da Milletler Ligi'nde dizinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle maçı kenardan takip eden Zehra Güneş'i aradı.
cdnuploads.aa.com.tr

Tarihi galibiyetin ardından 25 yaşındaki yıldız ismin Voleybolun Sesi'ne verdiği röportajda tedavisine dair yaptığı açıklama, sosyal medyada gündeme geldi.

Tarihi galibiyetin ardından 25 yaşındaki yıldız ismin Voleybolun Sesi'ne verdiği röportajda tedavisine dair yaptığı açıklama, sosyal medyada gündeme geldi.

“Tarih tekerrür eder mi derler, şans mı derler bilemiyorum. Ama kendimi çok iyi hissediyorum ve hiçbir zaman o içimdeki ışığı kaybetmedim sakatlandığım günden beri.”

Zehra'nın sözlerine gelen yorumlar 👇

Zehra'nın sözlerine gelen yorumlar 👇
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Güneş, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde de sakatlanmış daha sonra turnuvada 6 maçta yaptığı 29 blok ile en çok blok yapan isim olmuştu.

Güneş, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde de sakatlanmış daha sonra turnuvada 6 maçta yaptığı 29 blok ile en çok blok yapan isim olmuştu.
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