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Heyecandan Yerinde Duramayan Ebrar Karakurt Maçtaki Tepkisine Güldü

Heyecandan Yerinde Duramayan Ebrar Karakurt Maçtaki Tepkisine Güldü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 15:50

Filenin Sultanları'nda Hollanda maçının iyileri arasında yer alan Ebrar Karakurt, mücadelenin ardından karar setinde heyecandan havalara uçtuğu anları sosyal medya hesabından eğlenceli bir dille paylaştı. Başarılı sporcu, herkesi güldürmeyi başardı.

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Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız için oldukça heyecanlı başladı.

Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız için oldukça heyecanlı başladı.
cdnuploads.aa.com.tr

Dev organizasyonda ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen Hollanda'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Dev organizasyonda ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen Hollanda'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
cdnuploads.aa.com.tr

Nefes kesen anlara sahne olan karşılaşmanın final setinde Ebrar, büyük heyecan yaşadı.

Kameralara yansıyan tepkisine böyle yorum yaptı. 👇

Kameralara yansıyan tepkisine böyle yorum yaptı. 👇
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