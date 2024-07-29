Heyecandan Yerinde Duramayan Ebrar Karakurt Maçtaki Tepkisine Güldü
Heyecandan Yerinde Duramayan Ebrar Karakurt Maçtaki Tepkisine Güldü
Filenin Sultanları'nda Hollanda maçının iyileri arasında yer alan Ebrar Karakurt, mücadelenin ardından karar setinde heyecandan havalara uçtuğu anları sosyal medya hesabından eğlenceli bir dille paylaştı. Başarılı sporcu, herkesi güldürmeyi başardı.
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Paris'in ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız için oldukça heyecanlı başladı.
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Dev organizasyonda ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen Hollanda'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Nefes kesen anlara sahne olan karşılaşmanın final setinde Ebrar, büyük heyecan yaşadı.
Kameralara yansıyan tepkisine böyle yorum yaptı. 👇
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