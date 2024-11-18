Zehra Güneş'in UNICEF ile Yaptığı İş Birliğinin İmza Töreni Yapıldı
Zehra Güneş'in UNICEF ile Yaptığı İş Birliğinin İmza Töreni Yapıldı
Zehra Güneş geçtiğimiz ay UNICEF'in iyi niyet elçisi olduğunu açıklamıştı. O anlaşmanın imza töreni bugün yapıldı. Lansmanda konuşan Zehra Güneş, çocuklar için imzayı attığını söyleyerek 'umarım birlikte çok güzel işler yaparız' dedi. Lansmanda oldukça mutlu olduğu gözlenen Zehra, 'UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz' diyerek voleybolcu arkadaşlarından örnek verdi. UNICEF yetkilileri 'Zehra kırılgan durumdaki çocukların durumuna kamuoyunun ilgisinin çekilmesine yardımcı olacak' açıklaması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın milli sporcusu Zehra Güneş ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında anlamlı bir iş birliği anlaşması imzalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zehra Güneş, anlaşma nedeniyle büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, "Bu anlaşmanın taşıdığı değerin tamamen farkındayım. Bugün, çocukları ve haklarını koruma misyonuyla çalışan UNICEF ile iş birliği yapıyorum. Bu sayede çocukların hayatlarına dokunmayı ve olumlu değişimler yaratmayı amaçlıyorum." dedi.
Zehra Güneş, "Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek." açıklaması yaptı.
"Bir sürü Zehralar, Handeler, Edalar yaratabiliriz" diyen Zehra, "Önemli olan onlara destek olup ellerinden tutmak. Ben de bu yolu açmaktan, öncü olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın