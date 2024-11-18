Zehra Güneş'in UNICEF ile Yaptığı İş Birliğinin İmza Töreni Yapıldı

Zehra Güneş geçtiğimiz ay UNICEF'in iyi niyet elçisi olduğunu açıklamıştı. O anlaşmanın imza töreni bugün yapıldı. Lansmanda konuşan Zehra Güneş, çocuklar için imzayı attığını söyleyerek 'umarım birlikte çok güzel işler yaparız' dedi. Lansmanda oldukça mutlu olduğu gözlenen Zehra, 'UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz' diyerek voleybolcu arkadaşlarından örnek verdi. UNICEF yetkilileri 'Zehra kırılgan durumdaki çocukların durumuna kamuoyunun ilgisinin çekilmesine yardımcı olacak' açıklaması yaptı.