Voleybolda Fenerbahçe'yi Yenen Zeren Spor'da 15'er Bin Dolar Prim Verilecek

Prim konusu sıklıkla futbolda karşımıza çıkan bir durum. Krizlere neden olan, takımlara kimi zaman motivasyon kimi zaman moral bozukluğu ile dönen prim bu kez voleybolda karşımıza çıktı. Fenerbahçe'yi yenen Zeren Spor'a büyük bir prim verildiği öne sürüldü. Voleybol Magazin'in verdiği habere göre sporcular yarım milyonluk primin sahibi oldu. Zeren Spor yükselen grafiği ile ligde dikkat çekiyor.