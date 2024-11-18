Voleybolda Fenerbahçe'yi Yenen Zeren Spor'da 15'er Bin Dolar Prim Verilecek
Voleybolda Fenerbahçe'yi Yenen Zeren Spor'da 15'er Bin Dolar Prim Verilecek
Prim konusu sıklıkla futbolda karşımıza çıkan bir durum. Krizlere neden olan, takımlara kimi zaman motivasyon kimi zaman moral bozukluğu ile dönen prim bu kez voleybolda karşımıza çıktı. Fenerbahçe'yi yenen Zeren Spor'a büyük bir prim verildiği öne sürüldü. Voleybol Magazin'in verdiği habere göre sporcular yarım milyonluk primin sahibi oldu. Zeren Spor yükselen grafiği ile ligde dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi'nin yarışma haklarını alarak lige adım atan Zeren Spor, lige oldukça kötü bir başlangıç yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dörtte sıfırla lige başlangıç yapan Zeren Spor, daha sonra yaptığı çıkışla dört maçlık bir galibiyet serisi elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 yenen Zeren Spor, üst üste beş maçını kazanarak önemli bir eşiği atladı.
Voleybol Magazin'in haberine göre bu galibiyet için yönetim kesenin ağzını açtı ve sporculara kişi başı 15'er bin dolar prim verildiğini açıkladı.
Yaklaşık 517 bin TL'lik prime dair kulüpten henüz bir açıklama gelmezken primin yüksekliği sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın