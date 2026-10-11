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Zehra Güneş 11 Ekim'i Unutmadı: Bu Sezon Kazanacağı Tüm Kupaları Kız Çocuklarına Armağan Ediyor

Zehra Güneş 11 Ekim'i Unutmadı: Bu Sezon Kazanacağı Tüm Kupaları Kız Çocuklarına Armağan Ediyor

Filenin Sultanları
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:12
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Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü unutmadı. Yeni sezona Antalya'da kaldırdığı kupayla başlayan milli voleybolcu, TRT Spor'a verdiği röportajda bu sezonun kupaları için kız çocuklarına bir söz verdi. Güneş, önlerindeki sezonun kolay geçmeyeceğini de saklamadı.

Kaynak: TRT Spor

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Süper Kupa'yla başlayan sezonun tüm kupaları kız çocuklarına gidecek

Süper Kupa'yla başlayan sezonun tüm kupaları kız çocuklarına gidecek

Dünya Kız Çocukları Günü'nde konuşan Zehra Güneş, Süper Kupa ile birlikte bu sezon kazanacakları bütün kupaları kız çocuklarına armağan etmek istediğini söyledi. Milli oyuncu bu hedefi 'Bu benim en büyük motivasyonlarımdan biri.' sözleriyle anlattı.

Bu söz, sezonun ilk kupası daha yeni eve girmişken geldi. VakıfBank, Antalya'da oynanan Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı'nı 3-2 yenerek kupayı kaldırdı. Beş set süren maçın oyuncusu seçilen isim de Zehra Güneş oldu.

Yazın kazanılan kupalar da kendi yolunu çizen kızlara adanmıştı

Yazın kazanılan kupalar da kendi yolunu çizen kızlara adanmıştı

Kupaları kızlara adamak Güneş için yeni bir alışkanlık değil. Yıldız oyuncu, yazın milli takımla kazandıkları kupaları da 'kendi farkındalıklarının farkına varması gereken veya olan ve kendi yolunu çizen kızlara' adadığını hatırlattı.

Filenin Sultanları bu yaz Milletler Ligi'ni kazanmış, eylülde de İstanbul'da üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Güneş, o kupaların ardından da tribünlerdeki küçük kızlara seslenmiş, onlara örnek olabilmenin kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatmıştı.

Sırada 2-3 sezondur hasret kalınan Dünya Kulüpler Şampiyonası var

Sırada 2-3 sezondur hasret kalınan Dünya Kulüpler Şampiyonası var

Kızlara verilen söz, Güneş'in önündeki hedeflerle de birleşiyor. 'İlk hedefimize ulaştık Antalya'da. Kupayla evimize döndük.' diyen milli oyuncunun gözü şimdi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. VakıfBank'ın uzun süredir bu turnuvada yer alamadığını hatırlatan Güneş, 'Hiç oynamamış gibi hissediyorum orada.' dedi.

Turnuvayı 'çok farklı bir podyum' olarak tanımlayan yıldız oyuncu, bayrağı yine güzel yerlerde dalgalandırmak istediklerini söyledi. Uzun sezonu adım adım planladıklarını, her hedefe tek tek odaklanacaklarını da ekledi.

Zehra Güneş "zor olacak" dediği sezon için taraftardan destek istedi

Zehra Güneş "zor olacak" dediği sezon için taraftardan destek istedi

Bu hedeflerin kolay gelmeyeceğinin de farkında. Güneş, üst düzey bir ligde, çok iyi oyuncuları olan takımlara karşı oynayacaklarını belirterek iniş çıkışlarla dolu, zorlu maçların beklediği uzun bir sezona hazırlandıklarını söyledi. Kendisi de her sezona aklında aynı soruyla başlıyor: 'Daha neyi iyi yapabilirim?'

Sözlerini taraftarlara yaptığı çağrıyla bitirdi. Salonda ve ekran başında takımı destekleyen herkesin gücüne ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Güneş, 'Zor bir sezon olacak.' dedi. Kız çocuklarına söz verilen kupaların her biri, bu zorlu yolun sonunda gelecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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