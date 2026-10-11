Zehra Güneş 11 Ekim'i Unutmadı: Bu Sezon Kazanacağı Tüm Kupaları Kız Çocuklarına Armağan Ediyor
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Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü unutmadı. Yeni sezona Antalya'da kaldırdığı kupayla başlayan milli voleybolcu, TRT Spor'a verdiği röportajda bu sezonun kupaları için kız çocuklarına bir söz verdi. Güneş, önlerindeki sezonun kolay geçmeyeceğini de saklamadı.
Kaynak: TRT Spor
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Süper Kupa'yla başlayan sezonun tüm kupaları kız çocuklarına gidecek
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Yazın kazanılan kupalar da kendi yolunu çizen kızlara adanmıştı
Sırada 2-3 sezondur hasret kalınan Dünya Kulüpler Şampiyonası var
Zehra Güneş "zor olacak" dediği sezon için taraftardan destek istedi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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