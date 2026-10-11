Zehra Güneş 11 Ekim'i Unutmadı: Bu Sezon Kazanacağı Tüm Kupaları Kız Çocuklarına Armağan Ediyor

Dünya Kız Çocukları Günü'nde konuşan Zehra Güneş, Süper Kupa ile birlikte bu sezon kazanacakları bütün kupaları kız çocuklarına armağan etmek istediğini söyledi. Milli oyuncu bu hedefi 'Bu benim en büyük motivasyonlarımdan biri.' sözleriyle anlattı.

Bu söz, sezonun ilk kupası daha yeni eve girmişken geldi. VakıfBank, Antalya'da oynanan Şampiyonlar Kupası finalinde Eczacıbaşı'nı 3-2 yenerek kupayı kaldırdı. Beş set süren maçın oyuncusu seçilen isim de Zehra Güneş oldu.