Zamanın Ne Çabuk Geçtiğini Kafanıza Dank Ettirecek 2010’ların Unutulmaz 12 Türkçe Şarkısı
Zamanın Ne Çabuk Geçtiğini Kafanıza Dank Ettirecek 2010’ların Unutulmaz 12 Türkçe Şarkısı
Zaman su gibi akıp geçti ama bazı şarkılar var ki, hâlâ ilk günkü etkisini koruyor. Hadi gelin, 2010’ların o unutulmaz parçalarıyla geçmişe kısa bir yolculuk yapalım.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Tarkan- Adımi Kalbine Yaz
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2. Kenan Doğulu - Şans Meleğim
3. Demet Akalın - Tecrübe
4. Sertab Erener - Rengârenk
5. Gökhan Türkmen - Ayıp Ettin
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6. Hande Yener - Bodrum
7. Mustafa Ceceli - Dön
8. Model - Değmesin Ellerimiz
9. Emre Aydın - Hoşçakal
10. Badem - Sen Ağlama
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11. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
12. Sıla - Acısa da Öldürmez
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