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Zamanın Ne Çabuk Geçtiğini Kafanıza Dank Ettirecek 2010’ların Unutulmaz 12 Türkçe Şarkısı

etiket Zamanın Ne Çabuk Geçtiğini Kafanıza Dank Ettirecek 2010’ların Unutulmaz 12 Türkçe Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 00:47

Zaman su gibi akıp geçti ama bazı şarkılar var ki, hâlâ ilk günkü etkisini koruyor. Hadi gelin, 2010’ların o unutulmaz parçalarıyla geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. 

Hazırsan, başlayalım!

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1. Tarkan- Adımi Kalbine Yaz

2. Kenan Doğulu - Şans Meleğim

3. Demet Akalın - Tecrübe

4. Sertab Erener - Rengârenk

5. Gökhan Türkmen - Ayıp Ettin

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6. Hande Yener - Bodrum

7. Mustafa Ceceli - Dön

8. Model - Değmesin Ellerimiz

9. Emre Aydın - Hoşçakal

10. Badem - Sen Ağlama

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11. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

12. Sıla - Acısa da Öldürmez

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sabrina
sabrina
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