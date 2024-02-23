Zamanda Yolculuk! Sözleri ve Melodisiyle Ergenliğinize Götürecek 13 Şarkı
Zamanda Yolculuk! Sözleri ve Melodisiyle Ergenliğinize Götürecek 13 Şarkı
Biraz nostalji yapmaya ne dersin? Cevabın evetse bu içerikte ergenliğimize gidiyoruz!
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1. Gözlerinin Yeşilini Özledim (Seda Tripkolic)
2. Tripkolic - Sonu Gelmez
3. İrem-Hayalet Sevgilim
4. Çetin Çetinkaya Muhabbet - Sie Liegt In Meinen Armen
5. Kolera - Sen Nasıl Bir İnsansın
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6. Galiba - Sagopa Kajmer [Official Video]
7. Can Kan - Yar Yar
8. Ercan Demirel - Elveda Deme Bana
9. Adem Gümüşkaya - KIŞ MASALI
10. Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman
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11. Öykü Gürman & Berk Gürman - Evlerinin Önü Boyalı Direk
12. Babutsa - Yanayım Yanayım (Official Video)
13. İsmail YK - Şekerim (Official Video)
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