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Zamanda Yolculuk! Sözleri ve Melodisiyle Ergenliğinize Götürecek 13 Şarkı

etiket Zamanda Yolculuk! Sözleri ve Melodisiyle Ergenliğinize Götürecek 13 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 14:01

Biraz nostalji yapmaya ne dersin? Cevabın evetse bu içerikte ergenliğimize gidiyoruz!

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1. Gözlerinin Yeşilini Özledim (Seda Tripkolic)

2. Tripkolic - Sonu Gelmez

3. İrem-Hayalet Sevgilim

4. Çetin Çetinkaya Muhabbet - Sie Liegt In Meinen Armen

5. Kolera - Sen Nasıl Bir İnsansın

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6. Galiba - Sagopa Kajmer [Official Video]

7. Can Kan - Yar Yar

8. Ercan Demirel - Elveda Deme Bana

9. Adem Gümüşkaya - KIŞ MASALI

10. Gökçe Kırgız Kalbime Gömerim O Zaman

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11. Öykü Gürman & Berk Gürman - Evlerinin Önü Boyalı Direk

12. Babutsa - Yanayım Yanayım (Official Video)

13. İsmail YK - Şekerim (Official Video)

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