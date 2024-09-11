Zamanda Yolculuk Başlasın: 2006 Yılında Ağzımızdan Düşürmediğimiz 14 Şarkı
Zamanda Yolculuk Başlasın: 2006 Yılında Ağzımızdan Düşürmediğimiz 14 Şarkı
Zamanda yolculuk başlasın! Bu şarkılar 2006 yılından beri arka planımızda çalıyor! Bakalım 2006 yılı bize hangi şarkıları kazandırmış...
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1. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
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2. Eylem - Aman
3. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana
4. Kibariye & Tarkan - Gülümse Kaderine
5. Keremcem - Aşk Bitti
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6. Kenan Doğulu - Çakkıdı
7. Demet Akalın - Afedersin
8. Gökhan Tepe - Yürü Yüreğim
9. Mirkelam - Asuman Pansuman
10. Hande Yener - Aşkın Ateşi
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