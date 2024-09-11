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Zamanda Yolculuk Başlasın: 2006 Yılında Ağzımızdan Düşürmediğimiz 14 Şarkı

etiket Zamanda Yolculuk Başlasın: 2006 Yılında Ağzımızdan Düşürmediğimiz 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 22:49

Zamanda yolculuk başlasın! Bu şarkılar 2006 yılından beri arka planımızda çalıyor! Bakalım 2006 yılı bize hangi şarkıları kazandırmış...

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1. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk

2. Eylem - Aman

3. Nazan Öncel - Aşkım Baksana Bana

4. Kibariye & Tarkan - Gülümse Kaderine

5. Keremcem - Aşk Bitti

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6. Kenan Doğulu - Çakkıdı

7. Demet Akalın - Afedersin

8. Gökhan Tepe - Yürü Yüreğim

9. Mirkelam - Asuman Pansuman

10. Hande Yener - Aşkın Ateşi

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11. İsmail YK - Bombabomba.com

12. Ziynet Sali - Zordur Oğlum

13. Ebru Gündeş - Kaçak

14. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta

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