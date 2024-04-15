Zamanda Geri Gidebilseler İnsanların 16 Yaşındaki Hallerine Vereceği 15 Değerli Öğüt
Zamanda Geri Gidebilseler İnsanların 16 Yaşındaki Hallerine Vereceği 15 Değerli Öğüt
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin hayatta pişman olduğu olaylar olmuştur. Peki, zamanda geri gidebilecek olsalar, insanlar 16 yaşındaki hallerine ne öğütlerdi? Gelin beraber bakalım.
Aklınıza benzer öğütler geliyorsa siz de bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İnsanları mutlu etmeyi denemeyi kes ve kendi mutluluğuna odaklan."
2. "Bilgisiyar oyunları oynamak yerine dersine çalış ve iyi bir üniversite kazanmaya çalış."
3. "Çevrendeki insanları boşver, spor yap ve herhangi bir spor takımına katıl."
4. "Sırf yalnız olmamak için insanlarla beraber olmayı kes..."
5. "İçki ve sigarayı ne kadar erken bırakırsan o kadar iyi."
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6. "Ailen her zaman haklı değil ve hatta çoğu zaman oldukça saçma şeyler söylüyorlar."
7. "Zamanın varken Apple'dan hisse al."
8. "Lütfen dişlerini fırçala ve sağlığına özen göster."
9. "Sırf erkek arkadaşın diye dediği her şeyi dinlemek zorunda değilsin. Kendini savun ve istediklerini yap!"
10. "Yakında her şey düzelecek ve birçok arkadaşın olacak. Kendine nazik ol."
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11. "Zamanı gelince yardım iste ve kötü arkadaşlarından uzak dur."
12. "Para biriktirmeye başla ve ilk fırsatta kendini kurtar."
13. "Bitcoin al ve gelecekteki zenginliğinin tadını çıkar."
14. "Bütün gün evde oturmak yerine egzersiz yapmaya bugün başla ve dışarı çık!"
15. "İnsanların ne dediğini umursama! Zaten on yıla hiçbirinin önemi kalmayacak ve tamamiyle unutacaksın."
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