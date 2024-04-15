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Zamanda Geri Gidebilseler İnsanların 16 Yaşındaki Hallerine Vereceği 15 Değerli Öğüt

Zamanda Geri Gidebilseler İnsanların 16 Yaşındaki Hallerine Vereceği 15 Değerli Öğüt

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 12:32

Hepimizin hayatta pişman olduğu olaylar olmuştur. Peki, zamanda geri gidebilecek olsalar, insanlar 16 yaşındaki hallerine ne öğütlerdi? Gelin beraber bakalım.

Aklınıza benzer öğütler geliyorsa siz de bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İnsanları mutlu etmeyi denemeyi kes ve kendi mutluluğuna odaklan."

1. "İnsanları mutlu etmeyi denemeyi kes ve kendi mutluluğuna odaklan."

'Zaten başkalarını mutlu ederek hiçbir yere ulaşamazsın.'

2. "Bilgisiyar oyunları oynamak yerine dersine çalış ve iyi bir üniversite kazanmaya çalış."

2. "Bilgisiyar oyunları oynamak yerine dersine çalış ve iyi bir üniversite kazanmaya çalış."

'Özellikle büyük bir şehirde okumaya özen göster.'

3. "Çevrendeki insanları boşver, spor yap ve herhangi bir spor takımına katıl."

4. "Sırf yalnız olmamak için insanlarla beraber olmayı kes..."

5. "İçki ve sigarayı ne kadar erken bırakırsan o kadar iyi."

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6. "Ailen her zaman haklı değil ve hatta çoğu zaman oldukça saçma şeyler söylüyorlar."

6. "Ailen her zaman haklı değil ve hatta çoğu zaman oldukça saçma şeyler söylüyorlar."

7. "Zamanın varken Apple'dan hisse al."

7. "Zamanın varken Apple'dan hisse al."

8. "Lütfen dişlerini fırçala ve sağlığına özen göster."

8. "Lütfen dişlerini fırçala ve sağlığına özen göster."

9. "Sırf erkek arkadaşın diye dediği her şeyi dinlemek zorunda değilsin. Kendini savun ve istediklerini yap!"

9. "Sırf erkek arkadaşın diye dediği her şeyi dinlemek zorunda değilsin. Kendini savun ve istediklerini yap!"

10. "Yakında her şey düzelecek ve birçok arkadaşın olacak. Kendine nazik ol."

10. "Yakında her şey düzelecek ve birçok arkadaşın olacak. Kendine nazik ol."
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11. "Zamanı gelince yardım iste ve kötü arkadaşlarından uzak dur."

12. "Para biriktirmeye başla ve ilk fırsatta kendini kurtar."

12. "Para biriktirmeye başla ve ilk fırsatta kendini kurtar."

'Yoksa her şey çok daha kötü olacak.'

13. "Bitcoin al ve gelecekteki zenginliğinin tadını çıkar."

13. "Bitcoin al ve gelecekteki zenginliğinin tadını çıkar."

14. "Bütün gün evde oturmak yerine egzersiz yapmaya bugün başla ve dışarı çık!"

14. "Bütün gün evde oturmak yerine egzersiz yapmaya bugün başla ve dışarı çık!"

15. "İnsanların ne dediğini umursama! Zaten on yıla hiçbirinin önemi kalmayacak ve tamamiyle unutacaksın."

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