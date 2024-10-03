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Zam Şampiyonu Belli Oldu: Eylülde En Çok Öğrenci Yurtlarının Fiyatı Arttı

Zam Şampiyonu Belli Oldu: Eylülde En Çok Öğrenci Yurtlarının Fiyatı Arttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
03.10.2024 - 12:19

TÜİK verilerine göre eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları oldu. Öğrenci yurtlarının eylül ayındaki fiyat artışı yüzde 50.4 olarak kayıtlara geçti. Bu grubu üniversite eğitimi ve yumurta izledi.

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TÜİK eylül ayı zam şampiyonlarını açıkladı. Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla artış yüzde 50.4 ile öğrenci yurtlarında meydana geldi.

TÜİK eylül ayı zam şampiyonlarını açıkladı. Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla artış yüzde 50.4 ile öğrenci yurtlarında meydana geldi.

Öğrenci yurtlarını yüzde 45.27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34.25 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı bir diğer artan grup yüzde 23.86 ile kreşler oldu. Balık, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı fiyatı artan gruplardan oldu.

Eylülde fiyatı bir diğer artan grup yüzde 23.86 ile kreşler oldu. Balık, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı fiyatı artan gruplardan oldu.

Fiyat düşüşü ise kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu mobil telefon, ekipman ve aksesuarla, kahvaltılık tahıl ürünleri ve hava yolu taşımacılığı takip etti.

Fiyat düşüşü ise kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu mobil telefon, ekipman ve aksesuarla, kahvaltılık tahıl ürünleri ve hava yolu taşımacılığı takip etti.

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