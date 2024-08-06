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Zafer Filenin Sultanları'nın: Olimpiyatlarda Çin'i Yenip Yarı Finale Yükselen Kızlara Tarkan'dan Destek!

Zafer Filenin Sultanları'nın: Olimpiyatlarda Çin'i Yenip Yarı Finale Yükselen Kızlara Tarkan'dan Destek!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 16:53

A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Megastar'dan kızlara destek gecikmedi!

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Bugün tarihe altın harflerle kazınacak, gururu dibine kadar yaşatan bir olay yaşandı biliyorsunuz! Olimpiyatlarda Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yarı finale yükseldi!

Bugün tarihe altın harflerle kazınacak, gururu dibine kadar yaşatan bir olay yaşandı biliyorsunuz! Olimpiyatlarda Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yarı finale yükseldi!

Nefesimizi tutarak izlediğimiz maçı 3-2 skorla kapatan, tarihinde de ilk kez Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, ülkeyi ayağa kaldırdı!

Nefesimizi tutarak izlediğimiz maçı 3-2 skorla kapatan, tarihinde de ilk kez Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, ülkeyi ayağa kaldırdı!

Ünlü isimler de ekran başındaydı, coşkuları da görmeye değerdi! Kaçıranlar için Filenin Sultanları'nın başarısıyla mutluluk sarhoşu olan ünlülerin destek mesajlarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda, kızlara destek çıkan ve yüreklendiren isimler arasına Megastar'ımız da dahil oldu!

Geçtiğimiz dakikalarda, kızlara destek çıkan ve yüreklendiren isimler arasına Megastar'ımız da dahil oldu!

Twitter hesabından kızlara seslenen Tarkabi "Hadi yarı finalden son şampiyonluğa!" dedi.

Twitter hesabından kızlara seslenen Tarkabi "Hadi yarı finalden son şampiyonluğa!" dedi.
twitter.com

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