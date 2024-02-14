Yunus Emre'nin Restinden Bahar'ın Kore Dizisi Olmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre'nin Restinden Bahar'ın Kore Dizisi Olmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Şubat Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D ekranlarında Senden Önce adıyla yepyeni bir dizi başladı. Yeni evli bir çiftin bazı sorunlar yaşamasıyla başlayan hikayede biz bir ihaneti izleyeceğiz sanarken bambaşka bir entrikaya şahit olduk. Daha ilk bölümden ters köşeye yatan diziye sosyal medyadan yorum yağdı!
Yine bir kadına kocası tarafından yaşatılanlar sonucu sinir harbine gireceğimiz dizimiz oldu... Oyuncu kadrosunun ateş ettiği Show TV'nin yeni dizisi Bahar izleyiciyle buluştu. Bahar'ın uyanışına tanık olacağımız dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı, sosyal medyadan yorum yağdı!
Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yeni bir kriz patlak verdi. Yarış sırasında Ogeday ile anlaşmazlığa düşen Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı ile de gergin anlar yaşadı.
Survivor All Star'ın en çok sorun çıkaran yarışmacılarından biri olan ve sık sık Acun Ilıcalı'nın da gerginliği nedeniyle uyardığı Yunus Emre, konsey sırasında Yaman'ın terlemesiyle ilgili söylediği sözler seyirciyi kızdırdı.
Türk televizyonlarında geçen haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre, 4 - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında Prime Time'da en fazla izlenen dizi Kanal D'de ekrana gelen İnci Taneleri. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar ise takip eden diziler oldu.
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Sıkı bir Survivor izleyicisi olduğunu bildiğimiz Demet Akalın, Twitter (X)'da Ogeday ve Yunus Emre arasında geçen atışmada savunuculuk yapan bir hesaba yorum yaptı. Yunus Emre'yi savunan Akalın, Ogeday'ın adamlık dersi verdiğini söyleyen kullanıcıya sert çıktı.
Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, eşiyle yakın temaslarda bulunan Aleyna'yı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tehdit etti.
Survivor All Star 2024, seyirciyi ekrana kitlemeye devam ederken, yeni bir gelişme heyecanı daha da artırdı. İddialara göre, Acun Ilıcalı, önceki şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı 2024 All Star kadrosuna katmak için teklifte bulundu. Ancak, Adem Kılıçcı'nın bu teklife pek sıcak bakmadığı ifade edildi.
Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinin son bölümünde "Hatıran Yeter" şarkısını çıplak sesle okuması epey konuşuldu. Belçim Bilgin'in rol aldığı Hatıran Yeter filminin vizyon tarihine yakın zamanda bu şarkının söylenmesi de zamanlama olarak çok manidar bulundu. Yoksa Yılmaz Erdoğan eski eşi Belçim Bilgin'e bir jest mi yaptı?
Sevilen oyuncu Demet Evgar, Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisiyle izleyiciyle buluştu. Son olarak 2021'de TV ekranlarında rol alan Evgar, izleyiciyle buluştuğu ilk bölümde büyük beğeni topladı.
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Bir döneme damga vuran Süper Dadı programının en unutulmaz karakterlerinden Buğra'yı muhakkak hatırlarsınız. Kardeşini tokatlayan ve günde en az 3 çocuk döven Buğra'nın öfke problemi ailesini Süper Dadı'ya başvurmaya teşvik etmişti. Buğra yıllar sonra tekrardan ortaya çıktı ve program detaylarını anlattı.
Kanal D ekranlarında 3 sezon yayınlanan ve hatta geceleri tekrar bölümleri ekrana gelen 'Kanıt' dizisi şüphesiz Türk televizyon tarihinin en başarılı ve heyecanlı yapımlarından biri. Öyle ki aradan seneler geçmiş olmasına rağmen hiçbirimiz Sevil Atasoy'un eşsiz anlatımıyla ve başkarakterlerin harika oyunculuğuyla ekranlara gelen bu diziyi unutmadık. Nitekim sosyal medya da unutmadığımızı bize gösteriyor. Twitter'da @alperk55 adlı bir kullanıcı Kanıt dizisinin afişini paylaşınca diziye dair birbirinden harika tepkiler geldi. Gelin o yorumlara ve tespitlere hep birlikte bakalım.
Sinem Ünsal, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinde başrollerden biri oldu. Dizinin ilk bölümüne özel düzenlenen gecede sevgilisi Berk Cankat ile poz verirken Sinem Ünsal'ın, Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzerliği herkesi şoke etti!
Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Yaman kekeme olduğu için bazı yarışmacılar için dalga konusu olmuştu. Nefise'nin "Sen önce konuşmayı öğren" dediği Yaman'ın nasıl kekeme olduğunun hikayesi ise yüreğini burkacak.
Uzun yıllar boyunca ekranları kasıp kavuran, farklı versiyonlarıyla sinemada dahi büyük başarılar elde eden Kurtlar Vadisi, dijital platformların hayatımıza girmesiyle yeniden çekilmesi beklenen yapımlardandı. Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın "Nasipse olacak" demesinin üstünden yeniden gündeme gelen konu dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?
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Survivor All Star'da Yunus Emre'ye olan yakın tavırlarıyla dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, Yunus Emre'nin eşi tarafından sosyal medyada tehdit edilmişti. Beria Gözen ile iletişime geçen @tvgundemi1 hesabı, söz konusu gerginliğin uzun süredir devam ettiğini açıkladı.
Demet Evgar'ı 3 yıl aradan sonra ekranlara döndüren Bahar dizisi, konusu ve hem dramatik hem komik tarzıyla ilk bölümüyle beğeni toplamıştı. Farklı konusuyla ilgi çeken dizinin, bir Kore dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı!
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