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Daha İlk Bölümüyle Ters Köşe Neymiş Gösteren Senden Önce Dizisinin İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Daha İlk Bölümüyle Ters Köşe Neymiş Gösteren Senden Önce Dizisinin İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Kanal D
themyscira - Misafir Editör
14.02.2024 - 00:38

Kanal D ekranlarında Senden Önce adıyla yepyeni bir dizi başladı. Yeni evli bir çiftin bazı sorunlar yaşamasıyla başlayan hikayede biz bir ihaneti izleyeceğiz sanarken bambaşka bir entrikaya şahit olduk. Daha ilk bölümden ters köşeye yatan diziye sosyal medyadan yorum yağdı!

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Önce kısa bir özet geçelim... Merve ve Hakan 6 aydır evliler. Ancak evliliklerinde bazı sorunlar var, Merve eskisi kadar sıcak ve sevgi dolu davranmıyor Hakan'a.

Önce kısa bir özet geçelim... Merve ve Hakan 6 aydır evliler. Ancak evliliklerinde bazı sorunlar var, Merve eskisi kadar sıcak ve sevgi dolu davranmıyor Hakan'a.

Derken Hakan, Merve'de kaybettiği sıcaklığı Sahra'da buluyor ve bazı günahlara giriyorlar...

Derken Hakan, Merve'de kaybettiği sıcaklığı Sahra'da buluyor ve bazı günahlara giriyorlar...

Biz bir ihanetin öyküsünü izleyeceğimizi düşünürken birinci bölümün finalinde bambaşka bir şeyle karşılaştık! Ama ilk bölümle ilgili daha fazla detay vermeden sizi izleyici yorumlarıyla başbaşa bırakalım.

Biz bir ihanetin öyküsünü izleyeceğimizi düşünürken birinci bölümün finalinde bambaşka bir şeyle karşılaştık! Ama ilk bölümle ilgili daha fazla detay vermeden sizi izleyici yorumlarıyla başbaşa bırakalım.
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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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