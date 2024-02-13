Daha İlk Bölümüyle Ters Köşe Neymiş Gösteren Senden Önce Dizisinin İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Kanal D ekranlarında Senden Önce adıyla yepyeni bir dizi başladı. Yeni evli bir çiftin bazı sorunlar yaşamasıyla başlayan hikayede biz bir ihaneti izleyeceğiz sanarken bambaşka bir entrikaya şahit olduk. Daha ilk bölümden ters köşeye yatan diziye sosyal medyadan yorum yağdı!