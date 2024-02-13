Daha İlk Bölümüyle Ters Köşe Neymiş Gösteren Senden Önce Dizisinin İlk Bölümüne Gelen Yorumlar
Daha İlk Bölümüyle Ters Köşe Neymiş Gösteren Senden Önce Dizisinin İlk Bölümüne Gelen Yorumlar
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Önce kısa bir özet geçelim... Merve ve Hakan 6 aydır evliler. Ancak evliliklerinde bazı sorunlar var, Merve eskisi kadar sıcak ve sevgi dolu davranmıyor Hakan'a.
Derken Hakan, Merve'de kaybettiği sıcaklığı Sahra'da buluyor ve bazı günahlara giriyorlar...
Biz bir ihanetin öyküsünü izleyeceğimizi düşünürken birinci bölümün finalinde bambaşka bir şeyle karşılaştık! Ama ilk bölümle ilgili daha fazla detay vermeden sizi izleyici yorumlarıyla başbaşa bırakalım.
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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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