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Öfkeden Deliye Döndüren Bir Kocayla Karşı Karşıya Kaldığımız Yeni Dizi Bahar'ın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Öfkeden Deliye Döndüren Bir Kocayla Karşı Karşıya Kaldığımız Yeni Dizi Bahar'ın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Show tv
themyscira - Misafir Editör
14.02.2024 - 01:13

Yine bir kadına kocası tarafından yaşatılanlar sonucu sinir harbine gireceğimiz dizimiz oldu... Oyuncu kadrosunun ateş ettiği Show TV'nin yeni dizisi Bahar izleyiciyle buluştu. Bahar'ın uyanışına tanık olacağımız dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı, sosyal medyadan yorum yağdı!

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Demet Evgar'ı ekranlara döndüren dizi Bahar, sonunda ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu!

Demet Evgar'ı ekranlara döndüren dizi Bahar, sonunda ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu!

Tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen ev hanımlığını tercih ederek başarılı cerrah eşine ve çocuklarına kendini adamış bir kadın.

Tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen ev hanımlığını tercih ederek başarılı cerrah eşine ve çocuklarına kendini adamış bir kadın.

Ama tabii yine en beklemediği yerden sınandı, kendi misler gibi bir kraliçeyken kocası Timur izleyiciyi deli etti!

Ama tabii yine en beklemediği yerden sınandı, kendi misler gibi bir kraliçeyken kocası Timur izleyiciyi deli etti!

Bir de Evren var. O da başarılı bir doktor ve belli ki kendisiyle hikaye yeni başlıyor.

Bir de Evren var. O da başarılı bir doktor ve belli ki kendisiyle hikaye yeni başlıyor.

Dizinin ilk bölümüne yorum yağdı!

Dizinin ilk bölümüne yorum yağdı!
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Siz ilk bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ilk bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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