Öfkeden Deliye Döndüren Bir Kocayla Karşı Karşıya Kaldığımız Yeni Dizi Bahar'ın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Yine bir kadına kocası tarafından yaşatılanlar sonucu sinir harbine gireceğimiz dizimiz oldu... Oyuncu kadrosunun ateş ettiği Show TV'nin yeni dizisi Bahar izleyiciyle buluştu. Bahar'ın uyanışına tanık olacağımız dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı, sosyal medyadan yorum yağdı!