YouTuber Furkan Yiğit’e Ödül Gibi Ceza: Alkollü Olarak Kazaya Karışmıştı

YouTuber Furkan Yiğit, alkollü olarak kullandığı araçla motosiklete çarpmış ve iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Tutuksuz yargılandığı sırada ev hapsi cezasını da ihlal eden Yiğit’in cezası belli oldu. YouTuber, 1 yıl 8 ay hapis ceza alırken, kazada yaralanan Bilal Şişik, 'İnsan canı bu kadar ucuz mu?' ifadelerini kullandı.