YouTuber Furkan Yiğit’e Ödül Gibi Ceza: Alkollü Olarak Kazaya Karışmıştı
YouTuber Furkan Yiğit’e Ödül Gibi Ceza: Alkollü Olarak Kazaya Karışmıştı
YouTuber Furkan Yiğit, alkollü olarak kullandığı araçla motosiklete çarpmış ve iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Tutuksuz yargılandığı sırada ev hapsi cezasını da ihlal eden Yiğit’in cezası belli oldu. YouTuber, 1 yıl 8 ay hapis ceza alırken, kazada yaralanan Bilal Şişik, 'İnsan canı bu kadar ucuz mu?' ifadelerini kullandı.
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Kaza, geçen yıl 24 Ocak’ta Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerinden çıkan Bilal Şişik, mesai arkadaşı Yusuf Kılıç'ı da yanına alarak, 07 BCU 768 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Bulvarda motosiklete, arkadan gelen 45 ACN 908 plakalı otomobil süratle çarptı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Furkan Yiğit, kaçtı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada ağır yaralanan Bilal Şişik ve Yusuf Kılıç, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri motosiklete çarpıp kaçan kişinin, sosyal medya fenomeni Furkan Yiğit olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Furkan Yiğit'in, 1,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Furkan Yiğit ifadesinde 130 kilometre süratle gittiğini, kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi. Savcılığa çıkarılan Furkan Yiğit’e, mahkemeye çıkarılana kadar ev hapsi cezası verildi.
Kazadan 4 gün sonra Furkan Yiğit’in ev hapsi cezasına uymadığına ilişkin polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar olan ve 1 hafta yoğun bakımda tutulan Şişik ve Kılıç, sonrasında taburcu edildi.
Kazadan 4 gün sonra Furkan Yiğit’in ev hapsi cezasına uymadığına ilişkin polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Vücutlarının farklı yerlerinde kırıklar olan ve 1 hafta yoğun bakımda tutulan Şişik ve Kılıç, sonrasında taburcu edildi.
Geçen ay görülen davada, cezanın Furkan Yiğit’in geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim nedeni sayılarak 6’da 1 oranında indirim yapıldı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaya, ağır yaralanan ve kazanın ardından zaman zaman hafıza kaybı yaşayan Bilal Şişik tepki gösterdi.
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Diger eleman boşuna kaçmis Amerikaya .şimdiye tahliye olmusştu . Boşuna masaraf
Türk adaletiyle tanışıyorlar pardon Türk adaleti dedim yeniakp adaleti .
bu ülkede paran varsa seni Savcı da serbest bırakıyor bu ülkede paran varsa seni polisle serbest bırakıyor bu ülkede paran varsa Sabıkalı da olsan kar hapish... Devamını Gör