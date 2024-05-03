1 Mayıs Operasyonu: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" de Gözaltında
1 Mayıs Operasyonu: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" de Gözaltında
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1 Mayıs’ta polis, Taksim’i adeta kuşatmış ve İşçi Bayramı için kutlama yapmak isteyenlere izin vermemişti.
Saraçhane’de toplanan bir grup ise polisle arbede yaşamıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs’ta polisle arbede yaşayan 29 kişinin bu sabah gözaltına alındığını duyurmuştu.
Gözaltına alınanlar arasında Twitter’da “Basel” olarak bilinen fenomen Bekir Aslan’ın olduğu öğrenildi.
Twitter'da "Pointer" isimli hesabın yayınladığı görüntüler 👇
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