1 Mayıs Operasyonu: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" de Gözaltında

1 Mayıs İşçi Bayramı kutmaları sırasında Taksim’e çıkmak isteyen bazı göstericiler, Saraçhane’de polisle arbede yaşamıştı. Bugün sabah karşı yapılan operasyonlarda ise 29 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada “Basel” kullanıcı adı ile bilinen Bekir Aslan da gözaltına alınanlar arasında.