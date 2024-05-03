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1 Mayıs Operasyonu: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" de Gözaltında

1 Mayıs Operasyonu: Sosyal Medya Fenomeni "Basel" de Gözaltında

1 Mayıs
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.05.2024 - 13:08

1 Mayıs İşçi Bayramı kutmaları sırasında Taksim’e çıkmak isteyen bazı göstericiler, Saraçhane’de polisle arbede yaşamıştı. Bugün sabah karşı yapılan operasyonlarda ise 29 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada “Basel” kullanıcı adı ile bilinen Bekir Aslan da gözaltına alınanlar arasında.

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1 Mayıs’ta polis, Taksim’i adeta kuşatmış ve İşçi Bayramı için kutlama yapmak isteyenlere izin vermemişti.

1 Mayıs’ta polis, Taksim’i adeta kuşatmış ve İşçi Bayramı için kutlama yapmak isteyenlere izin vermemişti.

Saraçhane’de toplanan bir grup ise polisle arbede yaşamıştı.

Saraçhane’de toplanan bir grup ise polisle arbede yaşamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs’ta polisle arbede yaşayan 29 kişinin bu sabah gözaltına alındığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs’ta polisle arbede yaşayan 29 kişinin bu sabah gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında Twitter’da “Basel” olarak bilinen fenomen Bekir Aslan’ın olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Twitter’da “Basel” olarak bilinen fenomen Bekir Aslan’ın olduğu öğrenildi.

Twitter'da "Pointer" isimli hesabın yayınladığı görüntüler 👇

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