YouTube, Reklam Engelleyici Kullanan Kişilerin Yakında Video İzlemesine İzin Vermeyecek!
YouTube, Reklam Engelleyici Kullanan Kişilerin Yakında Video İzlemesine İzin Vermeyecek!
Kaynak: https://9to5google.com/2024/05/27/you...
YouTube, reklam engelleyici program veya yazılım kullanan kişilerin, platform içinde video izlemesine olanak tanımayan bir kısıtlama üzerinde çalışıyor.👇
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Geçtiğimiz sene ile birlikte reklam engelleyici programlara karşı oldukça sıkı önlemler alan YouTube, bu alanda oldukça tartışılabilecek yeni bir karar daha almak üzere.
Son olarak, platform içinde kullanıcıları reklam engelleyicileri devre dışı bırakmalarını konusunda uyaran mesajlar yayınlayan şirket, yakında Adblock kullanıcılarının video izlemesine olanak tanımayacak.
Ünlü firma, şu anda test ettiği yeni kısıtlama yöntemi ile birlikte reklam engelleyici kullandığını tespit ettiği izleyicileri, direkt olarak izlediği videonun sonuna atacak.
YouTube'un yeni yöntemini keşfeden pek çok kullanıcı, videoyu başlattıklarında veya videonun herhangi bir bölümüne geçmeye çalıştıklarında YouTube’un videoyu doğrudan sona getirdiğini aktarıyor.
Kullanılan reklam engelleyici program kapatıldığında ise videoların herhangi bir kesinti olmadan normal bir şekilde oynatıldığı belirtiliyor.
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İddialara göre, ünlü platform test aşamasının tamamlanmasından hemen sonra yeni Adblock önleyicisini resmi olarak uygulamaya koyacak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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İnsanlar televizyon izlemek için para veriyordu. Şimdi reklam izlememek için para verecekler.