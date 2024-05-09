Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yolda Yürürken Kendi Klibini Çekiyormuş Gibi Havalı Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Yolda Yürürken Kendi Klibini Çekiyormuş Gibi Havalı Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 19:03

Yürürken kafanda klip çekiyorsan bu içerik tam senlik! Bu listede yer alan şarkılar ile attığın her adımda kendini daha da havalı hissedeceksin!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Big Boss Vette - Pretty Girls Walk

2. Ariana Grande - break up with your girlfriend, i'm bored

3. Little Mix - Wasabi

4. Meghan Trainor - NO

5. Britney Spears - Gimme More

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kesha - Backstabber

7. Calvin Harris - Outside ft. Ellie Goulding

8. Nelly Furtado - Maneater

9. Troye Sivan - Rush

10. Selena Gomez - Single Soon

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Ariana Grande ft. Nicki Minaj - Side To Side ft. Nicki Minaj

12. Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın