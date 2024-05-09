Yolda Yürürken Kendi Klibini Çekiyormuş Gibi Havalı Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Yolda Yürürken Kendi Klibini Çekiyormuş Gibi Havalı Hissetmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Yürürken kafanda klip çekiyorsan bu içerik tam senlik! Bu listede yer alan şarkılar ile attığın her adımda kendini daha da havalı hissedeceksin!
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1. Big Boss Vette - Pretty Girls Walk
2. Ariana Grande - break up with your girlfriend, i'm bored
3. Little Mix - Wasabi
4. Meghan Trainor - NO
5. Britney Spears - Gimme More
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6. Kesha - Backstabber
7. Calvin Harris - Outside ft. Ellie Goulding
8. Nelly Furtado - Maneater
9. Troye Sivan - Rush
10. Selena Gomez - Single Soon
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