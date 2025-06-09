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Yolda Gördüğü Hız Sınırı Tabelalarını Eleştiren Vatandaş Tartışma Yarattı

Yolda Gördüğü Hız Sınırı Tabelalarını Eleştiren Vatandaş Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2025 - 10:45

Kurban Bayramı'na kurbanlık fiyatlarından çok yeni başlatılan radar uygulamaları damga vurdu. Pek çok vatandaş yeni uygulamanın trafik kazalarına karşı alınan bir önlemden çok bir tuzak ve bütçeyi rahatlatmak için yeni bir gelir kapısı olduğunu savunuyor. Tabii cezalar ağır olunca kimileri de yol kenarlarında bulunan uyarı levhalarına daha bir dikkatle bakmaya başladı. Bir vatandaşın aracından yaptığı kayıt ise sosyal medyada bir kesim tarafından haklı bir kesim tarafından haksız bulundu.

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Hız sınırı uygulamalarını eleştiren vatandaşın paylaşımı şöyle;

Video çok kez paylaşıldı ama Twitter'da (X) sürücüyü haksız bulanlarla haklı bulanlar eşit seviyedeydi.

Video çok kez paylaşıldı ama Twitter'da (X) sürücüyü haksız bulanlarla haklı bulanlar eşit seviyedeydi.
twitter.com

Yeni uygulamalar nedeniyle düzgün şoförlerin rahat ettiğini düşünen de var.

Yeni uygulamalar nedeniyle düzgün şoförlerin rahat ettiğini düşünen de var.
twitter.com

Tabela sistemini yanlış bulan da...

Tabela sistemini yanlış bulan da...
twitter.com

Sürücünün yanlış gördüğünü söyleyenler de var.

Sürücünün yanlış gördüğünü söyleyenler de var.
twitter.com
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Kuralları tek tek açıklayanlar da oldu.

Kuralları tek tek açıklayanlar da oldu.
twitter.com

Bunun tuzak olduğunu düşünen de var.

Bunun tuzak olduğunu düşünen de var.
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Siz ne düşnüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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