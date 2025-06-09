Yolda Gördüğü Hız Sınırı Tabelalarını Eleştiren Vatandaş Tartışma Yarattı

Kurban Bayramı'na kurbanlık fiyatlarından çok yeni başlatılan radar uygulamaları damga vurdu. Pek çok vatandaş yeni uygulamanın trafik kazalarına karşı alınan bir önlemden çok bir tuzak ve bütçeyi rahatlatmak için yeni bir gelir kapısı olduğunu savunuyor. Tabii cezalar ağır olunca kimileri de yol kenarlarında bulunan uyarı levhalarına daha bir dikkatle bakmaya başladı. Bir vatandaşın aracından yaptığı kayıt ise sosyal medyada bir kesim tarafından haklı bir kesim tarafından haksız bulundu.