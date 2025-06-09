Yolda Gördüğü Hız Sınırı Tabelalarını Eleştiren Vatandaş Tartışma Yarattı
Kurban Bayramı'na kurbanlık fiyatlarından çok yeni başlatılan radar uygulamaları damga vurdu. Pek çok vatandaş yeni uygulamanın trafik kazalarına karşı alınan bir önlemden çok bir tuzak ve bütçeyi rahatlatmak için yeni bir gelir kapısı olduğunu savunuyor. Tabii cezalar ağır olunca kimileri de yol kenarlarında bulunan uyarı levhalarına daha bir dikkatle bakmaya başladı. Bir vatandaşın aracından yaptığı kayıt ise sosyal medyada bir kesim tarafından haklı bir kesim tarafından haksız bulundu.
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Hız sınırı uygulamalarını eleştiren vatandaşın paylaşımı şöyle;
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Video çok kez paylaşıldı ama Twitter'da (X) sürücüyü haksız bulanlarla haklı bulanlar eşit seviyedeydi.
Yeni uygulamalar nedeniyle düzgün şoförlerin rahat ettiğini düşünen de var.
Tabela sistemini yanlış bulan da...
Sürücünün yanlış gördüğünü söyleyenler de var.
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Kuralları tek tek açıklayanlar da oldu.
Bunun tuzak olduğunu düşünen de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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