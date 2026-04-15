article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yol Kazısından Tarih Fışkırdı: 100 Bin Parçalık Dev Keşif

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 17:12

Polonya’da devam eden yol çalışması sırasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Arkeologlar kazı alanında yüz binlerce parçaya ulaşan bulgular elde etti. Ortaya çıkan eserler farklı dönemlere uzanıyor. Neolitik çağdan modern döneme kadar geniş bir zaman aralığı dikkat çekiyor. Kazı süreci, bölgenin geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yol inşaatı derken ortaya çıkan tablo arkeologları bile şaşırttı

Varşova ile Ukrayna sınırını bağlayan S17 otoyol hattında yürütülen çalışmalar sırasında yaklaşık 100 bin parça tarihi kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. Seramik parçaları, taş aletler ve yerleşim izleri farklı bölgelerde yoğun şekilde tespit edildi. Kazılar özellikle Łabunie, Bełżec ve Tarnawatka çevresinde dikkat çekici sonuçlar verdi.

Arkeolog Wiesław Koman’a göre geniş alanda yapılan kazılar sayesinde klasik araştırmalara kıyasla çok daha fazla veri elde ediliyor. Normal şartlarda 100 metrekarelik alanlar incelenirken, otoyol kazılarında hektarlarca alan açığa çıkarılıyor. Böylece yerleşim düzeni, mezarlık konumları ve yaşam alanları daha net şekilde analiz edilebiliyor.

Aynı alanda Neolitik mezarlar da var, Orta Çağ izleri de

Kazı çalışmalarında bulunan en çarpıcı detaylardan biri ise mamut kemikleri. Łabunie bölgesinde ortaya çıkarılan kalıntıların 100 bin ila 12 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Pleistosen dönemine uzanan kalıntılar, o dönemde yaşayan insan topluluklarının mamutları avladığını da gösteriyor.

Aynı kazı alanında daha yakın tarihe ait askeri izler de bulundu. 1946 yılında faaliyet gösteren birliklere ait konserve kutuları ve diş macunu tüpleri gibi eşyalar ortaya çıkarıldı. Kazıların yol çalışması tamamlanana kadar devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar, elde edilen tüm bulguların analiz edildikten sonra müzelerde sergileneceğini ifade ediyor.

En dikkat çeken keşif ise mamut kalıntıları oldu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın