Yol Kazısından Tarih Fışkırdı: 100 Bin Parçalık Dev Keşif

Kazı çalışmalarında bulunan en çarpıcı detaylardan biri ise mamut kemikleri. Łabunie bölgesinde ortaya çıkarılan kalıntıların 100 bin ila 12 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Pleistosen dönemine uzanan kalıntılar, o dönemde yaşayan insan topluluklarının mamutları avladığını da gösteriyor.

Aynı kazı alanında daha yakın tarihe ait askeri izler de bulundu. 1946 yılında faaliyet gösteren birliklere ait konserve kutuları ve diş macunu tüpleri gibi eşyalar ortaya çıkarıldı. Kazıların yol çalışması tamamlanana kadar devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar, elde edilen tüm bulguların analiz edildikten sonra müzelerde sergileneceğini ifade ediyor.