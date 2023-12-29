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Yoksul Ülkelere Yardım Eden Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Hakkında 10 Bilgi

etiket Yoksul Ülkelere Yardım Eden Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Hakkında 10 Bilgi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 14:01

IDA, Dünya Bankası'nın bir kuruluşu.Yoksul ülkelere yardım eden bu kuruluş hakkında bilgileri sizler için derledik. Gelin IDA hakkındaki bu bilgilere birlikte bakalım...

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1. Tam adı International Development Association olan IDA, Dünya Bankası'nın bir kuruluşu.

1. Tam adı International Development Association olan IDA, Dünya Bankası'nın bir kuruluşu.

1960 yılında kurulan IDA, Dünya Bankası bünyesinde çalışmaya devam ediyor. Bu kuruluşun amacı düşük gelirli ülkelerin kalkınması için finansman sağlamak. Dünya Bankası'nın bir parçası olan bu kuruluş yoksulluğu azaltmaya çalışıyor.

2. IDA'nın asıl amacı yoksulluğu azaltmak. Bu kurum, düşük gelirli ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek olmaya çalışıyor.

Gelir düzeyi düşük olan ülkelere finansman sağlamak ve bu ülkelerin ekonomilerini kalkındırabilmek için projeleri desteklemek International Development Association yani IDA'nın görevleri arasında.

3. Türkiye, 1960'dan yani kuruluşundan beri IDA'nın üye devletlerinden biri.

Şu an 174 ülke IDA'ya üye. Bu ülkelerden bazıları şunlar:

  • Avustralya

  • Malezya

  • Fas

  • ABD

  • Birleşik Krallık

  • Kanada

  • Çin

  • Norveç

  • Pakistan

  • Polonya

  • Danimarka

  • Suudi Arabistan

  • Finlandiya

  • Fransa

  • Güney Afrika

  • İspanya

  • Almanya

  • İsveç

  • Tayland

  • Hindistan

  • İran

  • Irak

  • İrlanda

  • İsrail

  • İtalya

  • Japonya

4. IDA'nın yoksul ülkelere yardım ettiğini söylemiştik. Şu anda 75 ülke, IDA kaynakları almaya uygun.

Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya'dan birçok ülke IDA'dan yardım alıyor. Dünyanın en yoksul ülkeleri için fon sağlayan bu kuruluş sayesinde bu ülkelerin ekonomileri kalkınabiliyor.

5. IDA, birçok konuda yoksul ülkelere yardım ediyor. Bunların başında eğitim, sağlık, temiz su, altyapı gibi konular geliyor.

Bu yardımlar, yoksul ülkelerin ekonomik büyümesine katkıda bulunuyor. Bu sayede yoksul ülkelerin daha eşit ve iyi yaşam koşullarına sahip olmaları sağlanıyor.

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6. IDA'nın Yönetim Kurulu 174 üye ülke tarafından denetleniyor.

IDA'yı üye ülkelerin hükümetleri finanse ediyor. Bağışçılar 3 yılda 1 toplanarak politikaları gözden geçiriyor. IDA, politikalar geliştirirken sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla da işbirliği yapıyor.

7. IDA kuruluşu dünya üzerindeki yoksullar için çalışıyor. Özellikle kız çocukları ve kadınlar için dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kızların okula gitmesi ve kadınların iş hayatına katılması için IDA, yoksul ülkelere finansman sağlamaya çalışıyor. Bunun için kız çocukları ve kadınlarla ilgili projelere çeşitli destekler veriliyor.

8. IDA, düşük gelirli ülkelerin kalkınabilmeleri için bu ülkelere düşük faizli ve faizsiz krediler veya hibeler veriyor.

Çok çeşitli finansmanlar sağlayarak düşük gelirli ülkelerin kalkınma projelerine destek sağlamaya çalışılıyor. Düşük faizler veya faizsiz kredilerin yanında hibe verdiği de olabiliyor.

9. IDA'nın ana hedefinin yoksulluğu azaltmak olduğunu söyledik. Yoksul ülkelerdeki yaşam kalitesini artırabilmek için IDA projeler geliştiriyor.

IDA, genelde eğitim ve sağlık sektörleri için yoksul ülkelere yardım ediyor.

10. IDA sadece kısa vade için projelere destek vermiyor. Aynı zamanda uzun vadeli projeler için de destek veriyor. 🌏

Bu uzun vadeli sürdürebilir projeler yine ekonomik büyümeyi ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyor.

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