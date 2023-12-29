Yoksul Ülkelere Yardım Eden Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Hakkında 10 Bilgi
Yoksul Ülkelere Yardım Eden Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Hakkında 10 Bilgi
IDA, Dünya Bankası'nın bir kuruluşu.Yoksul ülkelere yardım eden bu kuruluş hakkında bilgileri sizler için derledik. Gelin IDA hakkındaki bu bilgilere birlikte bakalım...
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1. Tam adı International Development Association olan IDA, Dünya Bankası'nın bir kuruluşu.
2. IDA'nın asıl amacı yoksulluğu azaltmak. Bu kurum, düşük gelirli ülkelerin ekonomik kalkınmasına destek olmaya çalışıyor.
3. Türkiye, 1960'dan yani kuruluşundan beri IDA'nın üye devletlerinden biri.
4. IDA'nın yoksul ülkelere yardım ettiğini söylemiştik. Şu anda 75 ülke, IDA kaynakları almaya uygun.
5. IDA, birçok konuda yoksul ülkelere yardım ediyor. Bunların başında eğitim, sağlık, temiz su, altyapı gibi konular geliyor.
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6. IDA'nın Yönetim Kurulu 174 üye ülke tarafından denetleniyor.
7. IDA kuruluşu dünya üzerindeki yoksullar için çalışıyor. Özellikle kız çocukları ve kadınlar için dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçlıyor.
8. IDA, düşük gelirli ülkelerin kalkınabilmeleri için bu ülkelere düşük faizli ve faizsiz krediler veya hibeler veriyor.
9. IDA'nın ana hedefinin yoksulluğu azaltmak olduğunu söyledik. Yoksul ülkelerdeki yaşam kalitesini artırabilmek için IDA projeler geliştiriyor.
10. IDA sadece kısa vade için projelere destek vermiyor. Aynı zamanda uzun vadeli projeler için de destek veriyor. 🌏
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