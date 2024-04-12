Yoksa 'Üstümüze Pislik Bulaşmasın' Diye mi? Topuklu Ayakkabılar İlk Kez Nasıl Ortaya Çıktı?

Topuklu ayakkabıların tarih sahnesine çıkışı, hem şaşırtıcı hem de eğlenceli bir yolculuğu barındırıyor. Bu ilginç moda parçasının tarihine yolculuk yaparken, zaman zaman kraliyet saraylarından savaş meydanlarına, hatta sirklerin gösterişli dünyasına bile uğradığımızı göreceğiz.