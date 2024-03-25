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Ünlü Astroloğun 'Karma' Yorumundan Sonra Takipçileri Dişlerini Çektirdiklerini Açıkladı

Ünlü Astroloğun 'Karma' Yorumundan Sonra Takipçileri Dişlerini Çektirdiklerini Açıkladı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:18

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş Twitter (X) hesabından yaptığı bir paylaşımda 20'lik yaş dişlerinin karma taşıdığından bahsetti. Astroloğu takip edenler dişlerinin tamamını çektirip karmadan kurtulduklarını yazdılar.

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Ünlü astrolog Can Aydoğmuş geçtiğimiz günlerde 20'lik dişlerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş geçtiğimiz günlerde 20'lik dişlerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bir takipçisinin "Ben dişlerin aile karmamızla ilgili olduğunu öğrenmiştim, 20lik hiç çıkmaz ise karma borcu yok demektir, demişti bir hoca. Yanlış bilgi mi?" sorusuna yanıt verdi.

Bir takipçisinin "Ben dişlerin aile karmamızla ilgili olduğunu öğrenmiştim, 20lik hiç çıkmaz ise karma borcu yok demektir, demişti bir hoca. Yanlış bilgi mi?" sorusuna yanıt verdi.

Konu ile ilgili daha önce de açıklama yaptığı anlaşılan astrolog, 20'lik dişlerin karma enerjisi taşıdığından bahsetti.

Konu ile ilgili daha önce de açıklama yaptığı anlaşılan astrolog, 20'lik dişlerin karma enerjisi taşıdığından bahsetti.

Aydoğmuş, 20'lik dişlerin Çin tıbbında 'karma dişleri' olarak geçtiğini söyledi. Bu yüzden kendisinin 3 dişini de çektirdiğini belirtti.

Aydoğmuş, 20'lik dişlerin Çin tıbbında 'karma dişleri' olarak geçtiğini söyledi. Bu yüzden kendisinin 3 dişini de çektirdiğini belirtti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com
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Başka bir takipçisinin ise astroloğun bu uyarısını dinlediğini gösteren yorumu dikkat çekti.

Başka bir takipçisinin ise astroloğun bu uyarısını dinlediğini gösteren yorumu dikkat çekti.

Kullanıcı "20lik dişlerimi ameliyatla aldırdım sen dedin diye, Can" yazdı.

Kullanıcı "20lik dişlerimi ameliyatla aldırdım sen dedin diye, Can" yazdı.

Başka biri ise "Ben de dinledim çektirdim ama ilişkim bitti. İyi bir şey mi?" diye yazdı.

Başka biri ise "Ben de dinledim çektirdim ama ilişkim bitti. İyi bir şey mi?" diye yazdı.

Kimisi bilimsel olarak yanlış, diye yazdı.

Kimisi bilimsel olarak yanlış, diye yazdı.

Kimisi ise "Sorun çıkarmıyorlar. Yine de çektirmeli miyim?" diye sordu.

Kimisi ise "Sorun çıkarmıyorlar. Yine de çektirmeli miyim?" diye sordu.
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Çektirenler ise "Umarım karma bitmiştir" diye paylaştı.

Çektirenler ise "Umarım karma bitmiştir" diye paylaştı.

Kullanıcılardan kafa karıştıran sorular geldi...

Kullanıcılardan kafa karıştıran sorular geldi...

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Siz dişlerin karma ile ilgili olabileceğine inanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz dişlerin karma ile ilgili olabileceğine inanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

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