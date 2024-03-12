YKS’ye İlişkin Veriler Açıklandı: En Yaşlı Aday, Kaç İmam Hatipli Var, Kimin Kaçıncı Girişi?
YKS’ye İlişkin Veriler Açıklandı: En Yaşlı Aday, Kaç İmam Hatipli Var, Kimin Kaçıncı Girişi?
ÖSYM, bu yıl 8-9 Haziran’da düzenlenecek YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı.
Bu yıl sınavda en yaşlı aday 85 yaşında. 175 bine yakın kişi ise sınavda şansını 4 veya daha fazla kez deniyor. Bu yıl lise türüne göre ayrıca 1 milyona yakın Anadolu Liseli, 250 bine yakın da İmam Hatipli üniversiteye girmek için yarışıyor.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurularıyla ilgili verileri açıkladı.
ÖSYM'nin verilerine göre 8-9 Haziran’da düzenlenecek YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.
En genç aday 15, en yaşlı aday ise 1939 doğumlu yani 85 yaşında. Sınava başvuranlar yoğunluklu olarak ise 17-23 yaş arasında değişiyor.
Adayların kaçıncı kez YKS'ye gireceği ile ilgili verisel dağılım ise şöyle 👇
Adayların okuduğu lise türüne dağılımı ise şu şekilde 👇
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