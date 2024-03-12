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YKS’ye İlişkin Veriler Açıklandı: En Yaşlı Aday, Kaç İmam Hatipli Var, Kimin Kaçıncı Girişi?

YKS’ye İlişkin Veriler Açıklandı: En Yaşlı Aday, Kaç İmam Hatipli Var, Kimin Kaçıncı Girişi?

yks
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 14:14

ÖSYM, bu yıl 8-9 Haziran’da düzenlenecek YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı. 

Bu yıl sınavda en yaşlı aday 85 yaşında. 175 bine yakın kişi ise sınavda şansını 4 veya daha fazla kez deniyor. Bu yıl lise türüne göre ayrıca 1 milyona yakın Anadolu Liseli, 250 bine yakın da İmam Hatipli üniversiteye girmek için yarışıyor. 

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurularıyla ilgili verileri açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurularıyla ilgili verileri açıkladı.

ÖSYM'nin verilerine göre 8-9 Haziran’da düzenlenecek YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

ÖSYM'nin verilerine göre 8-9 Haziran’da düzenlenecek YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

Başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984’ü kadın olurken 1 milyon 455 bin 961’i erkek.

En genç aday 15, en yaşlı aday ise 1939 doğumlu yani 85 yaşında. Sınava başvuranlar yoğunluklu olarak ise 17-23 yaş arasında değişiyor.

En genç aday 15, en yaşlı aday ise 1939 doğumlu yani 85 yaşında. Sınava başvuranlar yoğunluklu olarak ise 17-23 yaş arasında değişiyor.

Ek olarak 50 yaş ve üzeri ise 26 bin 331.

Adayların kaçıncı kez YKS'ye gireceği ile ilgili verisel dağılım ise şöyle 👇

Adayların kaçıncı kez YKS'ye gireceği ile ilgili verisel dağılım ise şöyle 👇

  • İlk başvuru: 1 milyon 404 bin 156

  • İkinci başvuru: 798 bin 409

  • Üçüncü başvuru: 442 bin 64 

  • Dördüncü başvuru: 219 bin 390 

  • Beş veya daha fazla başvuru: 172 bin 926

Adayların okuduğu lise türüne dağılımı ise şu şekilde 👇

Adayların okuduğu lise türüne dağılımı ise şu şekilde 👇

  • Anadolu Lisesi: 974 bin 521

  • Meslek Lisesi: 717 bin 732

  • Açıköğretim Lisesi: 570 bin 415

  • İmam Hatip Lisesi: 232 bin 967

  • Fen Lisesi: 96 bin 524

  • Sosyal Bilimler Lisesi: 10 bin 795

  • Güzel Sanatlar Lisesi: 10 bin 647

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