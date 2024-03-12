YKS’ye İlişkin Veriler Açıklandı: En Yaşlı Aday, Kaç İmam Hatipli Var, Kimin Kaçıncı Girişi?

ÖSYM, bu yıl 8-9 Haziran’da düzenlenecek YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı.

Bu yıl sınavda en yaşlı aday 85 yaşında. 175 bine yakın kişi ise sınavda şansını 4 veya daha fazla kez deniyor. Bu yıl lise türüne göre ayrıca 1 milyona yakın Anadolu Liseli, 250 bine yakın da İmam Hatipli üniversiteye girmek için yarışıyor.