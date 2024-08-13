YKS'deki Sistem Çarpıklığı Kanıtlandı: Eksi Fizik Netiyle Fizik Bölümü Kazandı
YKS'deki Sistem Çarpıklığı Kanıtlandı: Eksi Fizik Netiyle Fizik Bölümü Kazandı
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Üniversite sınavına giren adaylar için 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin resmi sitesinden sonuçlarını öğrenmeye başladı.
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Sık sık eleştirilen konulardan olan YKS sistemindeki çarpıklıklar, özellikle yerleştirme işlemlerinde daha çok göze batıyor. Bunun için bir akademisyen sistemdeki belirgin olan bu çarpıklığı kanıtlamak için sınava girdi.
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, girdiği sınavda eksi 1.75 net yaptı. Eksi net yaptıktan sonra ise tercih döneminde Fizik bölümlerine tercih yaptı.
Özkara bugün açıklanan yerleştirme sonuçlarından sonra "kişisel deneyinin" sonucunu paylaştı. Özkara'nın iddia ettiği gibi sistem çarpıklığı sebebiyle, eksi net yaptığı Fizik dersinin bölümünü okumaya hak kazandı. 10. tercihine yerleşen Özkara sonucu sosyal medyadan paylaştı.
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