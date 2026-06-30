YKS Açıklandı mı? YKS Ne Zaman Açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2026 Sonuç Tarihi
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2026 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav maratonunda sona gelindi. Milyonlarca öğrenci sınav süreçlerini tamamladı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlar, büyük bir merakla bekleniyor. Adaylar ve veliler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine ilişkin takvim de belli olacak ve bu kez tercih süreci başlayacak.
Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT 2026 sonuçları açıklandı mı?
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YKS Sonuçları Açıklandı mı?
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YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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