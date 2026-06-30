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YKS Açıklandı mı? YKS Ne Zaman Açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2026 Sonuç Tarihi

YKS Açıklandı mı? YKS Ne Zaman Açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2026 Sonuç Tarihi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 10:43
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2026 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav maratonunda sona gelindi. Milyonlarca öğrenci sınav süreçlerini tamamladı ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlar, büyük bir merakla bekleniyor. Adaylar ve veliler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine ilişkin takvim de belli olacak ve bu kez tercih süreci başlayacak. 

Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT 2026 sonuçları açıklandı mı?

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YKS Sonuçları Açıklandı mı?

YKS Sonuçları Açıklandı mı?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları, ÖSYM'nin duyurduğu tarihte açıklanacak. Sınav sonuçlarının bu tarihten önce açıklanması beklenmiyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih dönemine ilişkin takvimin de ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, bu tarihte TYT-AYT-YDT oturumlarından elde ettikleri puan ve sıralamaları öğrenecek. 

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler bu kez tercih sürecine çevrilecek. Tercih süreci ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte başlayacak.

YKS Saat Kaçta Açıklanır?

YKS'nin saat kaçta açıklanacağı duyurulmadı. YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak ancak saati henüz beli değildir.

Üniversite Sınav Sonuçları Erken Açıklanır mı?

Üniversite Sınav Sonuçları Erken Açıklanır mı?

Üniversite sınav sonuçlarının, beklenen tarihten daha önce açıklanması beklenmiyor. Üniversite adaylarının girdiği TYT-AYT-YDT  oturumlarının hepsinin sonucu aynı anda açıklanacak. Böylece aday, kendi puanını ve sıralamasını görmüş olacak. 

YKS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte yayımlanacak.

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

YKS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Tercihlerin zamanı, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile resmiyet kazanacak. 

Adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini bu kılavuzda yer alan kontenjan ve program bilgileri doğrultusunda gerçekleştirecek. 

Üniversite adaylarının merak ettiği tüm soruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan tercih kılavuzunda yer alacak.

YKS 2026 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

YKS 2026 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

YKS sonuçları dijital ortamda öğrenilebilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin veri tabanı olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasını kullanarak sisteme giriş yapacak ve sınav sonuçlarını öğrenebilecek. 

YKS SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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